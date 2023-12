Auch er traf das Tor gegen Kopenhagen nicht: Bayern-Stürmer Harry Kane. Sven Hoppe/dpa

Nachdem die Challenge League und die Super League dran glauben mussten, erwischt es auch die Bundesliga: Das Spiel zwischen Bayern München und Union Berlin ist wegen der Wetterverhältnisse abgesagt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Partie zwischen Bayern München und Union Berlin vom Samstag ist abgesagt. Mehr anzeigen

Der Winter hat den Süden Deutschlands fest im Griff. Schnee und Eis haben in Bayern am Samstag zu grossen Beeinträchtigungen geführt. Am Münchner Flughafen ist der Flugbetrieb vorübergehend eingestellt worden. Zahlreiche Bahnstrecken rund um München mussten gesperrt werden. Das Bundesliga-Heimspiel von FC Bayern München gegen den 1. FC Union Berlin am Nachmittag wurde abgesagt.

Wegen der Rasenheizung im Stadion ging es in erster Linie nicht um die Bespielbarkeit des Platzes, sondern um die Sicherheit und vor allem die Anreise der Zuschauer und Zuschauerinnen, die teils von weiter weg nach München kommen.

SDA/lih