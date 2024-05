So holt Leverkusen ungeschlagen das Triple

Granit Xhaka reitet mit Bayer Leverkusen auf der Erfolgswelle. Keystone

Bayer Leverkusen ist in dieser Saison noch immer ungeschlagen und hat die grosse Chance auf das Triple. Im Endspurt müssen Granit Xhaka und Co. aber nochmals richtig Gas geben. So sieht das straffe Restprogramm aus.

47 Spiele, 39 Siege, 8 Remis, 0 Niederlagen. Unglaublich, was Bayer Leverkusen in dieser Saison bislang gezeigt hat. Der erste Meistertitel in der Vereinsgeschichte ist schon seit Wochen eingetütet, doch das Team von Xabi Alonso will mehr.

Auch im Pokal und in der Europa League ist Leverkusen der grosse Titelfavorit. So sieht das Restprogramm aus:

5. Mai: Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen

Am Sonntag kommt es zum schwierigen Auswärtsspiel in Frankfurt. Die vielleicht schwierigste Hürde auf dem Weg zu einer ungeschlagenen Saison. Denn einerseits geht es für Frankfurt im Kampf um die Europacup-Plätze um viel, andererseits dürfte Leverkusen Kräfte schonen fürs anstehende Rückspiel im Europa-League-Halbfinal.

9. Mai: Bayer Leverkusen – AS Roma

Nach dem 2:0-Auswärtssieg im Hinspiel geht Bayer mit breiter Brust in die zweite Partie des Europa-League-Halbfinals. Selbst eine Niederlage mit einem Tor Unterschied würde zum Finaleinzug reichen. Bei einem Rückstand würden Xhaka und Co. bestimmt nicht zu viel riskieren.

12. Mai: VfL Bochum – Bayer Leverkusen

Bochum steckt mitten im Abstiegskampf und wird auch am vorletzten Bundesliga-Spieltag noch dringend Punkte brauchen. Für Leverkusen wird es eine weitere Gelegenheit sein, Kräfte für die kommenden Endspiele zu schonen.

18. Mai: Bayer Leverkusen – FC Augsburg

Letzter Spieltag in der Bundesliga. Sollte Leverkusen zu diesem Zeitpunkt tatsächlich immer noch ungeschlagen sein, wäre es die historische Chance, eine ganze Liga-Saison lang ungeschlagen zu bleiben. Das hat in der Bundesliga noch kein Team geschafft. In der Saison 2012/13 kam Bayern dem Coup am nächsten, verlor aber ein Spiel – gegen Leverkusen.

22. Mai: Europa-League-Final

Noch ist es nicht klar, ob Leverkusen das Endspiel der Europa League erreichen wird. Nach dem 2:0-Auswärtssieg im Halbfinal-Hinspiel gegen die AS Roma sieht's aber sehr gut aus. Im Final würde Bayer auf den Sieger des Duells Atalanta Bergamo gegen Olympique Marseille treffen. Das Hinspiel endete 1:1.

25. Mai: Bayer Leverkusen – Kaiserslautern (Pokalfinale)

Im DFB-Pokalfinale spielt der Meister der 1. Bundesliga gegen einen stark abstiegsbedrohten Verein aus der 2. Bundesliga. Die Favoritenrolle liegt selbstverständlich klar aufseiten der Leverkusener.