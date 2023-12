Tuchel nach Bayern-Debakel: «Mehr sauer als traurig» Eintracht Frankfurt haut die Bayern aus dem Deutsche-Bank-Park mit einem deutlichen 5:1-Sieg raus. Bayern-Coach Thomas Tuchel war mit der Leistung seiner Mannschaft überhaupt nicht zufrieden. 10.12.2023

Im Fernduell mit Leverkusen bringt den FC Bayern ein eigener Patzer in Not. Die Spieler und Trainer Tuchel können sich den Totalausfall von Frankfurt kaum erklären. Die Fans geben sich sarkastisch, die Presse findet klare Worte für das Debakel.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Bayern München hat im Titelkampf der Bundesliga einen herben Rückschlag erlitten. Der Rekordmeister verlor am Samstag bei Eintracht Frankfurt nach einer erschreckend schwachen Leistung mit 1:5 und verpasste durch die erste Saisonniederlage den möglichen Sprung auf Tabellenplatz eins.

Trainer Thomas Tuchel versucht die Ruhe zu bewahren, derweil Presse und Fans harsche Worte verlieren. Mehr anzeigen

Thomas Tuchel verteilte nach der denkwürdigen Klatsche von Frankfurt die schlechtestmögliche Note an sich und seinen FC Bayern. «Die gesamte Mannschaftsleistung war ungenügend und da zähle ich mich mit dazu», sagte Tuchel nach dem von krassen Aussetzern geprägten 1:5 bei der Eintracht.

Der Cheftrainer sprach nach der höchsten Niederlage in seiner Zeit in München zwar in ruhigem Ton und mit maximaler Sachlichkeit – der gewaltige Frust über den unerwarteten Patzer inmitten des Titelrennens in der Bundesliga war Tuchel aber klar anzumerken.

Es ist eine Schlappe, die Bayern im Fernduell mit Bayer Leverkusen vor der Weihnachtspause zusätzlich unter Druck setzt. «Der Spielplan dominiert sowieso unsere Reaktion. Wir können unter keinen Umständen auf diesem Niveau weiter spielen», warnte Tuchel, dessen Team sich bei der ersten Liga-Niederlage der Saison am Samstag die mit Abstand schwächste und fehlerhafteste Leistung seit langer Zeit leistete.

«Normalerweise spielen wir alle drei Tage»

Die Suche nach Gründen gestaltete sich im Dauerregen von Frankfurt schwierig, denn die Bayern spielten bis dato einen starken Herbst. Als eine Erklärung wurde die lange Pause angeführt, nachdem die Münchner in der Bundesliga (witterungsbedingter Ausfall) und im DFB-Pokal (in Runde zwei ausgeschieden) zuletzt nicht spielten.

«Das ist mit Sicherheit eine, auch wenn das als Entschuldigung nicht gelten darf. Aber es ist für uns sehr ungewohnt zehn Tage nicht zu spielen. Normalerweise spielen wir alle drei Tage», sagte Nationalspieler Leon Goretzka im ZDF. Der Rhythmus des Teams um den diesmal blassen Topstürmer Harry Kane wirkte gebrochen. Dazu leisteten sich die Bayern um Torschütze Joshua Kimmich eine absurde Abfolge an individuellen Patzern. «Es war viel zu wenig», monierte auch Sportdirektor Christoph Freund.

Enttäuschte Bayern-Spieler nach dem Frankfurt-Auftritt. IMAGO/osnapix

Das Champions-League-Spiel bei Manchester United am Dienstag (21.00 Uhr/blue Sport) ist für die Münchner Gruppensieger sportlich eigentlich bedeutungslos. Es bietet nun aber eine schnelle Chance zur Rehabilitierung. «Wir wollen zeigen, dass das nur ein Ausrutscher war», sagte Goretzka.

Live Fussball: Manchester United - FC Bayern München Di 12.12. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ Live Fussball: Manchester United - FC Bayern München Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 2T 2h 17min

Tuchel will nicht «draufhauen»

Bayern hatte zuvor erst dreimal in diesem Jahrtausend mit vier Toren Unterschied in der Bundesliga verloren. Zweimal – 2009 Jürgen Klinsmann und 2019 Niko Kovac – war der Trainer kurze Zeit später seinen Job an der Säbener Strasse los. Das droht Tuchel diesmal nicht, doch mit dem Totalausfall von Frankfurt hat sich zumindest die Bedeutung des Jahresendspurts gegen den VfB Stuttgart und beim VfL Wolfsburg erhöht. Ein weiterer Patzer und die Bayern könnten im Duell mit Leverkusen bereits ins Hintertreffen geraten.

«Ich habe Vertrauen in meine Mannschaft, auch wenn das für uns ein herber Rückschlag ist. Es bringt jetzt nichts, draufzuhauen und alles schlechtzureden. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir brauchen exakt die Tugenden, die wir nur mangelhaft auf den Platz gebracht haben», sagte der 50 Jahre alte Tuchel. Joker Thomas Müller, der sich in den Frankfurter Katakomben als einziger Münchner Spieler den Fragen stellte, sprach vom «Wutmotor», der nun angehen müsse.

Keine grosse Lust auf Interviews

Für Tuchel war es nicht wichtig, ob seine Spieler in der Öffentlichkeit kluge Worte zur derben 1:5-Schlappe verlieren. «Man muss mal Verständnis haben, dass die Spieler nicht die allergrösste Lust haben, das heute zu erklären. Die Antworten, die wir auf dem Platz geben, sind wichtiger, als ob wir heute noch im Interview glänzen», sagte der Trainer, der sichtbar um die eigene Fassung rang und um nüchterne Aussagen bemüht war. Auf der Tribüne hatte Ehrenpräsident Uli Hoeness als einer von 58'000 Zuschauern das einseitige Spektakel mit grimmiger Miene verfolgt.

Emotionale Aufbauarbeit musste Tuchel in der Kabine nicht leisten. «Wir spielen Profifussball, es muss niemand in den Arm genommen werden. Wir sind erstmal mehr sauer als traurig. Das ist der vorherrschende Gemütszustand», berichtete Tuchel. Auch Müller wollte nicht ins Detail gehen. Auf die Frage, ob Tuchel in der Kabine laut und sauer gewesen sei, antwortete der 34-Jährige: «Das bleibt intern. Sie haben so viele Adjektive eingebracht, irgendwas wird schon dabei gewesen sein, sonst könnt ihr ja gleich in der Kabine filmen.» Die Frage sei «natürlich okay».

Die Pressestimmen

Sky: «Bayern-Blamage! Tuchel-Team erlebt Frankfurt-Fiasko»

BILD: «Eine Tracht Prügel für die Tuchel-Stars»

Sport1: «Irre Bayern-Schmach! Frankfurt zerlegt Tuchel-Team!»

SPOX: «Katastrophale Aussetzer! Bayern kommt böse unter die Räder»

kicker: «Eiskalte Frankfurter schenken desolaten Bayern fünf Gegentore ein»

Screenshot Kicker

Süddeutsche Zeitung: «Der FC Bayern geht in Frankfurt unter»

tz: «Desolater FC Bayern kassiert heftige Klatsche in Frankfurt»

Abendzeitung München: «1:5-Klatsche gegen Frankfurt! Bayern erlebt rabenschwarzen Tag»

Eurosport: «Höchste Pleite unter Tuchel: Frankfurt zerlegt desaströse Bayern»

Reaktionen auf X

Höher hat der FC Bayern in der Bundesliga zuletzt auf den Tag genau vor 45 Jahren am 9. Dezember 1978 beim 1:7 in Düsseldorf verloren. #sgefcb — Marco Fuchs (@MarcoFuchs74) December 9, 2023

Wie kann man bitte 5-1 gegen eine Mannschaft verlieren die ZU NULL gegen Saarbrücken rausgeflogen ist… — Freddy (@freddyCR7LA) December 9, 2023

Nacht darüber geschlafen

ich bin davon überzeugt das wir durch die extra Woche komplett den Rhythmus verloren haben

Das ich hier schon wieder Trainerdiskussionen sehen muss macht mich sprachlos wenn angesetzt werden muss dann an der Mannschaft

6er, IV, AV DRINGEND!#SGEFCB — MIK5178🔴⚪💪#MiaSanMia (@MIKFCB5178) December 10, 2023

Tuchel-Ticker



33 Spiele

21 Siege

5 Remis

7 Niederlagen

82:42 Tore#SGEFCB — Christian (@texterstexte) December 10, 2023

Selten so eine lustlose Leistung gesehen — Lutz (@Bossnr) December 9, 2023

Der schlechteste FC Bayern München in der Geschichte — furkan özbek (@frknozbek) December 9, 2023

10 Tage Pause und viel Zeit zum trainieren. Verletzte kehren zurück.



Und dann so ne Leistung mit so vielen krassen individuellen Fehlern?

Mir ist das schleierhaft, was da abgig.



Bin mal gespannt, welche Schlüsse man daraus zieht. — Kasis (@Kasis87) December 9, 2023

Man kann verlieren... Aber nicht so.. Beschämend — Moselbayerin25052013 (@weinhexe65) December 9, 2023

Es tut mir leid aber dieser Trainer hat keinen Spieler besser gemacht. Das Team ist völlig überfordert. — Georg working on his MBA (@GeorgMendrina) December 9, 2023

Sorry, aber ich habe meine persönliche Meinung. Manuel Neuer genießt einen persönlichen Status. Klar ist , das er nicht allein für diese Niederlage verantwortlich ist. Aber , er gehörte nicht mehr zwischen die Pfosten des FC Bayern. — Harald Porfitz (@HPorfitz) December 9, 2023