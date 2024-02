Keine zwei Monate nach seinem Abgang in Köln wird Steffen Baumgart Trainer beim Hamburger SV Keystone

Steffen Baumgart ist der neue Trainer des Schweizer Verteidigers Miro Muheim beim Hamburger SV. Der 52-Jährige übernimmt beim Tabellendritten der 2. Bundesliga per sofort.

Dem Vernehmen nach unterschrieb der gebürtige Rostocker einen bis zum Sommer 2025 datierten Vertrag.

Baumgart stand bis vergangenen Dezember beim 1. FC Köln an der Seitenlinie, verliess den abstiegsbedrohten Bundesligisten jedoch nach einer Niederlagenserie in gegenseitigem Einvernehmen.

In Hamburg folgt Baumgart auf Tim Walter, der in den letzten beiden Jahren jeweils in der Barrage den Aufstieg verpasste.

sda