Leonidas Stergiou spielt kommende Saison mit Stuttgart in der Champions League. Imago

Der VfB Stuttgart nimmt den diese Saison vom FC St. Gallen ausgeliehenen Leonidas Stergiou langfristig unter Vertrag. Der 22-jährige Verteidiger unterschreibt einen bis Juni 2028 gültigen Vertrag.

Stergiou wechselte im vergangenen August von seinem Ausbildungsklub St.Gallen zu den Stuttgartern. Nachdem er zuerst mehrheitlich auf der Ersatzbank Platz nehmen musste, stand er in den letzten fünf Spielen in der Startformation und überzeugte mit ansprechenden Leistungen. Beim 3:1-Heimsieg gegen Bayern München erzielte er am vorletzten Wochenende sein erstes Bundesliga-Tor.

Stuttgart wird die Bundesliga-Saison mindestens auf dem 3. Platz abschliessen und nächste Saison in der Champions League spielen. Laut Medienberichten dürften die Schwaben als Ablösesumme für Stergiou rund zwei Millionen Franken in die Ostschweiz überweisen.

