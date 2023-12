Thomas Müller (links) ist bei den Bayern längst eine Klub-Ikone Keystone

Die gemeinsame Reise von Thomas Müller und Bayern München geht weiter. Der 34-Jährige verlängert seinen Ende Saison auslaufenden Vertrag um ein Jahr.

Müller spielt seit den Junioren für die Bayern, im Jahr 2008 debütierte er in der Bundesliga. Mit dem deutschen Rekordmeister gewann der Offensivspieler zwölf Meistertitel – was ihn in Deutschland zum Rekordhalter macht – und zwei Mal die Champions League.

Zuletzt war der Weltmeister von 2014 unter Trainer Thomas Tuchel aber häufiger nur Ersatz. Bei 18 Pflichtspiel-Einsätzen spielte Müller nur fünf Mal von Beginn an.

