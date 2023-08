Der Start in die neue Bundesliga-Saison ist Stürmer Kevin Behrens von Union perfekt gelungen. Keystone

Union Berlin gelingt der Start in die neue Bundesliga-Saison optimal. Das Team von Urs Fischer gewinnt dank Kevin Behrens' Kopfballstärke daheim gegen Mainz 4:1.

Die Frage, ob mit Union Berlin auch im sechsten Jahr unter Fischer zu rechnen ist, beantwortete Kevin Behrens. Der 32-jährige Stürmer schoss nach 52 Sekunden das 1:0 und verwertete in der 9. Minute auch die zweite Flanke in den Mainzer Strafraum. Den dritten Kopfball-Treffer erzielte Behrens in der 70. Minute zum 3:1.

Die Mainzer mit Edimilson Fernandes hatten ihre starken Phasen nach der Pause, schossen das 1:2 nach einer guten Stunde, verschossen aber vor allem zwei Penaltys. Beide Male scheiterte Ludovic Ajorque an Unions Keeper Frederik Rönnow. Zum Schlussstand traf Milos Pantovic nach Vorlage des aus Monaco in die Bundesliga zurückgekehrten Kevin Volland.

Telegramm und Tabelle

Union Berlin – Mainz 4:1 (2:0). – Tore: 1. Behrens 1:0. 9. Behrens 2:0. 64. Caci 2:1. 70. Behrens 3:1. 96. Pantovic 4:1. – Bemerkungen: Mainz mit Fernandes, ohne Widmer (verletzt). Ajorque (Mainz) verschiesst Penaltys (63. und 88.).

sda