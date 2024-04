BVB-Goalie Kobel: «Wir können uns nicht zurücklehnen» Die Chancen stehen gut, dass Deutschland in der kommenden Saison fünf Startplätze in der Champions League hat. Dortmund ist aktuell Fünfter und dürfte kaum noch aus den Top 5 herausfallen. Nati-Goalie Gregor Kobel hält den Ball aber flach. 24.04.2024

Das Meisterrennen in der Bundesliga ist bereits entschieden. Der Kampf um die Champions-League-Plätze bleibt aber spannend – und könnte für einen ganz wilden letzten Spieltag sorgen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dank der starken Leistungen der deutschen Teams im Europacup stehen die Chancen gut, dass Deutschland in der kommenden Saison fünf Startplätze in der Champions League hat.

Borussia Dortmund ist aktuell Fünfter und dürfte kaum noch aus den Top 5 herausfallen. Nati-Goalie Gregor Kobel sagt dennoch: «Solange nichts erreicht ist, können wir uns nicht zurücklehnen.»

Sollte der BVB die diesjährige Champions League gewinnen, in der Bundesliga die Top 5 aber verpassen, würden sogar sechs Teams aus Deutschland in die Königsklasse einziehen. Mehr anzeigen

Durch die Halbfinal-Einzüge von Bayern München und Borussia Dortmund in der Champions League und Leverkusen in der Europa League stehen die Chancen sehr gut, dass Deutschland in der nächsten Saison mit fünf Teams in die Königsklasse starten kann.

Im neuen Modus der Champions League, in der ab der Saison 2024/25 36 statt wie gewohnt 32 Mannschaften antreten, kriegen die beiden besten Ligen jeweils einen Bonus-Platz. Die Serie A hat den ersten Platz bereits auf sicher, die Bundesliga belegt aktuell Rang 2.

Für England kann nur noch Aston Villa in der Conference League punkten. Und Frankreich hat nur noch eine Chance auf den Bonusplatz, wenn PSG und Marseille alle Spiele gewinnen. Vier erspielte Punkte reichen Deutschland schon aus, um England und Frankreich in jedem Fall hinter sich zu lassen. Die Spanier haben schon keine Chance mehr.

Kobel: «Wir können uns nicht zurücklehnen»

Der BVB liegt in der Bundesliga aktuell auf Rang 5, mit komfortablen zwölf Punkten Vorsprung auf Platz 6. Gehen die Dortmunder den Saisonendspurt in der Liga nun etwas lockerer an? «Nein», stellt Gregor Kobel gegenüber Reportern (u.a. blue Sport) klar (s. Video oben).

Und weiter: «Es ist sehr wichtig für uns, dass wir weiterhin alles versuchen, um unter die ersten Vier zu kommen, solange es nicht fix ist – und so die Champions League fixieren können. Solange nichts erreicht ist, können wir uns nicht zurücklehnen. Wir müssen weiter mit voller Power und Fokus weitermachen.»

Vier Spieltage vor Schluss ist der BVB zwei Punkte hinter RB Leipzig und Platz 4 klassiert. Am Samstag kommt es in Leipzig zum Direktduell.

Kurioses Szenario am letzten Spieltag?

Möglich ist auch, dass Deutschland in der nächsten Spielzeit sogar sechs Teams in der Champions League stellen kann. Dann nämlich, wenn Dortmund den Henkelpott gewinnen sollte, die Top 4 in der Bundesliga aber verpassen würde.

Ganz kurios könnte es deswegen am letzten Spieltag werden. Dann trifft Eintracht Frankfurt – aktuell Sechster der Bundesliga – auf Leipzig. In der Hoffnung, es als Sechster noch in die Königsklasse zu schaffen, müsste Frankfurt womöglich verhindern, dass Dortmund (spielt am letzten Spieltag gegen Schlusslicht Darmstadt) unter die besten 4 kommt.

Unter Umständen müsste die Eintracht gegen Leipzig also verlieren, um dem Gegner in die Top 4 zu verhelfen und so selbst noch Chancen auf die Königsklasse zu haben. Das Rennen um den 6. Platz ist indes noch nicht entschieden. Auch Freiburg, Augsburg und Hoffenheim haben noch Chancen auf den begehrten Europacup-Rang.