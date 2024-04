Hätten beide den Platz im Nati-Tor verdient: Gregor Kobel und Yann Sommer. imago

Der eine wird mit Inter Mailand Meister, der andere steht mit Borussia Dortmund im Champions-League-Halbfinal. Was Lothar Matthäus (63) zu Yann Sommer und Gregor Kobel sagt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf der Goalie-Position hat Nati-Trainer Murat Yakin ein Luxusproblem: Sowohl Yann Sommer als auch Gregor Kobel präsentieren sich in absoluter Weltklasse-Form. Yakin hat längst klargemacht, dass er an der EM auf Sommer setzen will.

Deutschlands Fussball-Legende Lothar Matthäus sagt zu blue Sport, dass er persönlich auf Kobel setzen würde. Der Weltfussballer von 1990 vergleicht den BVB-Keeper sogar mit Oliver Kahn.

«Ich persönlich würde lieber gegen Yann Sommer als gegen Gregor Kobel einen Elfmeter schiessen», so Matthäus. Dennoch versteht er, weshalb Yakin aktuell auf Sommer setzt. Mehr anzeigen

Lothar Matthäus wurde Meister mit Inter Mailand und Weltmeister mit Deutschland. Als Experte beim deutschen TV-Sender «Sky» analysiert er seit Jahren die Bundesliga. Und kennt dabei unsere beiden Nationaltorhüter Yann Sommer (35) und Gregor Kobel (26) aus dem Effeff.

«Beide halten in dieser Saison überragend und beide hätten es verdient zu spielen», sagt Matthäus zu blue Sport. Der deutsche Rekordnationalspieler (150 Partien) weiter: «Ich würde dabei einen Unterschied machen, wie man als Aussenstehender aufstellt und wie man es als Trainer macht.»

Matthäus erklärt: «Als Aussenstehender, wie ich einer bin, würde ich Gregor Kobel ins Tor stellen. Einfach wegen der Ausstrahlung. Kobel ist einer wie Oliver Kahn. Wenn du zum Beispiel alleine auf ihn zukommst, hast du Angst. Alleine von der Statur her wirkt er mit seinen 1,95 Metern beeindruckend.»

«Deshalb wird trotzdem Sommer spielen»

Das sei bei Sommer und seinen 1,83 Metern nicht der Fall. «Ich persönlich würde lieber gegen Yann Sommer als gegen Gregor Kobel einen Elfmeter schiessen.» Die Statistik stützt diese These: Sommer hat 15 von 85 Elfmetern gehalten, was einer Quote von 17,65 Prozent entspricht. Kobel hat auf Profi-Stufe 7 von 28 Penaltys entschärft, was 25 Prozent sind.

Allerdings muss man auch sagen, dass Sommer mit seinem gehaltenen Elfmeter gegen Kylian Mbappé die Schweiz vor drei Jahren zum Sieg im Penaltyschiessen gegen Frankreich im EM-Achtelfinal hexte. «Und da sind wir bei der Erfahrung», sagt Matthäus. «Und da sind wir beim Punkt, warum Yann Sommer trotzdem spielen wird.»

Er erklärt: «Wie gesagt, als Aussenstehender würde ich Kobel bringen – und das ist auch nichts gegen Yann Sommer. Denn als Trainer würde ich auch auf Yann Sommer setzen an der EM in Deutschland. Weil auch er bei Inter Mailand überragend spielt. Weil er sich nichts zuschulden kommen lässt. Wir hatten in Deutschland bei der WM 1986 die gleichen Situation: Toni Schumacher war der erfahrene Torwart, der sich nichts zuschulden kommen liess. Uli Stein war zu jenem Zeitpunkt wahrscheinlich besser, wie es Kobel heute gegenüber Sommer ist. Trotzdem spielte Schumacher. Und ähnlich wird’s nun bei der Schweiz sein.»

Matthäus abschliessend: «Aber eben, ihr habt da überhaupt kein Problem. Beide haben einen super Charakter, beide spielen eine überragende Saison. Murat Yakin hat einfach ein schönes Luxusproblem.»

