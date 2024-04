Kehl: «Kobel ist der beste Goalie der Schweiz» BVB-Sportidrektor Sebastian Kehl spricht mit blue Sport über Gregor Kobel und stellt klar: «Ich wünsche mir, dass Kobel an der EM im Tor steht. Für mich ist er der beste Torhüter, den dieses Land zu bieten hat.» 16.04.2024

Murat Yakin hat sich längst festgelegt: Yann Sommer wird bei der EM im Nati-Tor stehen. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hält das für den falschen Entscheid, wie er im Interview mit blue Sport klarmacht.

Jan Arnet Jan Arnet

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf der Goalie-Position hat Nati-Trainer Murat Yakin ein Luxusproblem. Sowohl Yann Sommer als auch Gregor Kobel präsentieren sich in dieser Saison in Weltklasse-Form.

Yakin hat sich aber längst festgelegt: Sommer wird die Nummer 1 bleiben und an der EM im Sommer das Tor der Schweiz hüten.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl wünscht sich ein Umdenken beim Nati-Coach und sagt: «Für mich ist Kobel der beste Torhüter, den die Schweiz zu bieten hat.» Mehr anzeigen

«Yann Sommer ist die Nummer Eins und wird das auch bleiben. Er wird an der EM im Tor stehen», kündigte Nati-Trainer Murat Yakin schon im Dezember – ein halbes Jahr vor EM-Start – im Fussball-Talk Heimspiel bei blue Sport an. Das frühe Festlegen kam nicht überall gut an. Gregor Kobels Berater Philipp Degen etwa hielt es für «ein ganz schlechtes Zeichen».

Und auch vier Monate später gibt es aus Kobels Umfeld deutliche Worte zur Goalie-Frage in der Nati. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl spricht vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Atlético Madrid mit blue Sport über seinen Keeper – und schwärmt: «Gregor Kobel ist für Borussia Dortmund ein wahnsinnig wichtiger Spieler, der sich grossartig entwickelt hat und Verantwortung übernimmt.»

Gerade in grossen Spiele könne der 26-Jährige über sich hinauswachsen, so Kehl weiter. «Wir sind froh, dass er wieder fit ist und sich auch langfristig für den BVB entschieden hat.» Im Oktober hat Kobel seinen Vertrag in Dortmund vorzeitig bis 2028 verlängert.

Beim BVB ist er die klare Nummer 1, in der Nati muss Kobel aber weiter hinten anstehen. Für Kehl unverständlich: «Ich würde mir wünschen, dass Kobel an der EM für die Schweiz im Tor stehen wird. Für mich ist er der beste Torhüter, den dieses Land zu bieten hat.»