Murat Yakin mit Bekenntnis zu Yann Sommer Im Fussball-Talk Heimspiel spricht Nati-Coach Murat Yakin über die Goalie-Situation in der Mannschaft. Für Yakin ist klar: Yann Sommer ist die Nummer Eins. 14.12.2023

Yann Sommer oder Gregor Kobel: Wer soll das Tor der Nati hüten? Nati-Coach Murat Yakin offenbart beim Fussball-Talk Heimspiel seine Pläne und hat eine klare Haltung.

Im Fussball-Talk Heimspiel spricht Nati-Coach Murat Yakin unter anderem über die Qual der Wahl auf der Goalie-Position.

Mit Yann Sommer und Gregor Kobel verfügt Yakin über zwei Top-Torhüter.

Die öffentlichen Meinungen, wer die Nummer Eins innehaben soll, gehen auseinander. Doch für Murat Yakin ist klar: «Yann ist die Nummer Eins und das wird er bleiben.»

Die Schweizer Nati hat auf der Torwart-Position ein Luxus-Problem. Mit Yann Sommer und Gregor Kobel kann Coach Murat Yakin auf zwei Keeper im Weltklasse-Format zurückgreifen.

Yann Sommer zeigt bei Inter Mailand hervorragende Leistungen, ist in der Nati seit Jahren gesetzt und ein zuverlässiger Rückhalt. Gregor Kobel gehört bei Borussia Dortmund zu den Teamstützen, rettet seine Mannschaft immer wieder mit mirakulösen Paraden und trotzdem muss er sich in der Nati mit der Reservistenrolle begnügen.

Yakin offenbart Goalie-Pläne für die EM

Und mit dieser Reservistenrolle muss Gregor Kobel weiterhin vorliebnehmen – zumindest bis und mit Europameisterschaft in Deutschland. Im Fussball-Talk Heimspiel spricht Nati-Coach Murat Yakin in der Goalie-Debatte Klartext: «Yann Sommer ist die Nummer Eins und wird das auch bleiben. Er wird an der EM im Tor stehen.»

Es ist jedoch nicht so, dass Yakin Kobel und Co. aufs Abstellgleis stellen will. «Wir hatten den anderen Goalies in der EM-Qualifikation die Möglichkeit gegeben, im Tor zu stehen. Leider musste ‹Gregi› zweimal Forfait erklären.» Yakin plante unter anderem beim Quali-Spiel gegen den Kosovo vom vergangenen November mit Gregor Kobel, doch der Keeper verletzte sich beim Nati-Zusammenzug.

Henchoz sorgt sich um Kobel

Während der EM-Quali stand der BVB-Goalie einzig beim 2:1-Sieg über Andorra zwischen den Pfosten. Alles in allem kommt der gebürtige Zürcher auf fünf Einsätze im Nati-Dress. Für einen Mann des Formats Gregor Kobel wenig.

Yann Sommer hat die Nase in der Nati noch immer vor Gregor Kobel. Keystone

Auch zu wenig für Kobel selbst? Stéphane Henchoz, der zu seiner Aktivzeit mit Murat Yakin 27 Nati-Spiele bestritt, ist besorgt: «Kobel will die Nummer Eins. Ich glaube nicht, dass er bereit ist, für die nächsten zwölf bis 18 Monate die zweite Wahl zu sein. Ich habe Angst, dass bei ihm die Nationalmannschaft in den Hintergrund rückt.»

Henchoz nimmt Bezug auf den Fall Roman Bürki. Der einstige BVB-Keeper stand immer im Schatten Sommers und kehrte 2019 der Nati dann den Rücken. Könnte dies auch bei Gregor Kobel bald der Fall sein?

Bis zur Europameisterschaft in Deutschland zumindest muss sich Kobel mit der Rolle des Ersatzgoalies begnügen. Wie die Hierarchie im Nati-Tor danach ausschaut, ist Spekulationssache. Yann Sommer bewegt sich mit seinen 34 Jahren dem Karrierewinter entgegen, während sich Gregor Kobel als 26-Jähriger inmitten der Blütezeit befindet.

