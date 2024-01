Boateng: «Es ist positiv für die Schweiz, dass es eine Goalie-Diskussion gibt» Kevin-Prince Boateng hält Gregor Kobel für einen Weltklasse-Torhüter, rät ihm von einem Wechsel zu Manchester United ab und erklärt, weshalb er persönlich in der Nati trotzdem auf Yann Sommer setzen würde. 23.01.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kevin-Prince Boateng hält Gregor Kobel für einen Top-Torhüter und würde ihm aus sportlicher Sicht von einem Wechsel zu Manchester United abraten.

Boateng glaubt, dass viele Nationen die Schweiz aufgrund ihrer Torhüter-Diskussion beneiden. Denn: «Beide sind überragende Torhüter. Du kannst nicht sagen, einer ist besser, einer ist schlechter.»

Persönlich würde Boateng in der Nati, genau wie Murat Yakin, auf Yann Sommer setzen.

Gregor Kobel ist bei Dortmund eine feste Grösse und besticht mit konstant starken Leistungen, was man von seinen Vorderleuten nicht immer behaupten kann. Für viele ist der 1.96-Meter-Hüne der beste Goalie der Bundesliga. Zuletzt kursierten wieder Gerüchte, wonach Manchester United am Schweizer Schlussmann interessiert sei, da man mit Andre Onana nicht wirklich zufrieden ist.

Wäre das ein sinnvoller Transfer für Kobel? «Jetzt gerade in dem Moment auf gar keinen Fall», findet Boateng. Bei Manchester United sei auch nicht der Goalie das Problem. «Es funktioniert einfach nichts im Verein», so das vernichtende Urteil des ehemaligen Spitzenfussballers.

In Dortmund fühle sich Kobel wohl, sei ein Riesenrückhalt fürs Team und spiele sehr gut. Wenn viele sagen, dass Kobel der beste Torhüter der Bundesliga sei, dann stecke auf jeden Fall etwas dahinter. «Ich sage ja immer, wenn 100 Leute eine Sache sagen, geht es ja nicht, dass 99 lügen», meint Boateng und hält fest: «Ich denke, das wäre ein Downgrade für ihn, jetzt zu Manchester United zu wechseln.» Wenn sie Kobel bei ManUtd allerdings das Doppelte bezahlen würden, dann könnte der 36-Jährige einen Wechsel nachvollziehen.

Sommer oder Kobel? Boateng positioniert sich klar

Die Leistungen Kobels beeindrucken, in der Nati steht ihm aber Yann Sommer vor der Nase. Und das dürfte auch bei der EM so sein, sollte die langjährige Nummer 1, die bei Inter Mailand ebenfalls auf Top-Niveau performt, gesund bleiben und Trainer Murat Yakin keine Kehrtwende machen. Im Dezember kündigte der Nati-Coach im Fussball-Talk Heimspiel bei blue Sport an, dass Sommer «die Nummer Eins ist und das auch bleiben wird».

Auf die Qual der Wahl angesprochen, meint Boateng: «Dass die Schweiz so eine Diskussion hat, ist positiv.» Er glaube, dass viele Trainer anderer Teams Murat Yakin dafür beneiden würden: «Beide sind überragende Torhüter. Du kannst nicht sagen, einer ist besser, einer ist schlechter.» Es komme halt darauf an, welche Spielphilosophie der Trainer verfolge und auf das Bauchgefühl.

Boateng selbst wüsste, wie er sich entscheiden würde: «Ich persönlich würde immer Sommer spielen lassen», auch wenn er vielleicht ein paar Zentimeter zu klein sei für einen Welttorhüter. «Aber seine Präsenz und seine fussballerischen Fähigkeiten wären mir wichtiger, als immer die Null stehen zu haben. Aber das ist meine Philosophie und die interessiert auch keinen. Aber wie gesagt, Sommer ist für mich einer, den ich spielen lassen würde.»