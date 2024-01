Granit Xhaka (l.) und Gregor Kobel räumen in der Bundesliga ab. IMAGO/Matthias Koch

Alle sechs Monate veröffentlicht der «Kicker» ein Ranking der besten Spieler der Bundesliga. Mittendrin sind dabei auch zwei Schweizer: Granit Xhaka und Gregor Kobel.

Das deutsche Fussballmagazin «Kicker» hat seine Winterrangliste veröffentlicht, die auf den Leistungen in der ersten Saisonhälfte 2023/24 basiert.

Bei den Torhütern schwang wieder Gregor Kobel oben hinaus. Bereits zum dritten Mal in Serie führt der 26-jährige Zürcher die Rangliste an. Bei seiner aktuellen Wertung heisst es: «Nur ein einziges Mal war die kicker-Note 4 zumindest in Reichweite. Beim 0:2 von Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain Mitte September erhielt Gregor Kobel die Note 3,5 – und legte ansonsten ein Halbjahr hin, das wieder mal beeindruckend verlief. Sein überragender Bewertungsschnitt von 2,56 in der Bundesliga, dem DFB-Pokal und der Champions League spricht Bände, kein anderer Schlussmann wurde auch nur annähernd so gut benotet.»

Landsmann Granit Xhaka triumphiert bei den zentralen Mittelfeldspielern. Kleiner Wermutstropfen: Beide Nati-Stars schaffen es «nur» in die Kategorie «internationale Klasse». In den erlauchten Kreis der «Weltklasse» schafften es heuer Alejandro Grimaldo, Jeremie Frimpong (Aussenbahn defensiv, beide Leverkusen), Leroy Sané (Aussenbahn offensiv, Bayern), Florian Wirtz (Mittelfeld offensiv, Leverkusen) und Harry Kane (Sturm, Bayern).

Sommer auf europäischer Bühne top

Jeden Monat wählen die Mitglieder der European Sports Media (ESM) – ein Zusammenschluss von internationalen Fussball-Magazinen – eine europäische Top-Elf. Im Dezember hat es auch ein Schweizer in die exklusive Auswahl geschafft: Yann Sommer. Die Nummer 1 in der Nati zeigte starke Leistungen bei Inter. Der 35-Jährige führt auch mit 15 weissen Westen (Einsätze zu Null) die Rangliste in den Top-5-Ligen an.

Kicker-Rangliste der Torhüter Weltklasse :

Keiner.

Internationale Klasse :

1. Gregor Kobel, Dortmund

2. Manuel Neuer, Bayern

3. Oliver Baumann, Hoffenheim

Nationale Klasse:

4. Alexander Nübel, Stuttgart

5. Lukas Hradecky, Leverkusen

6. Janis Blaswich, Leipzig

7. Kevin Trapp, Frankfurt

8. Manuel Riemann, Bochum

9. Sven Ulreich, Bayern

10. Koen Casteels, Wolfsburg

11. Marvin Schwäbe, Köln

12. Moritz Nicolas, Gladbach

Kicker-Rangliste der def./zentralen Mittelfeldspieler Weltklasse :

Keiner.

Internationale Klasse :

1. Granit Xhaka, Leverkusen

2. Exequiel Palacios, Leverkusen

Nationale Klasse:

3. Leon Goretzka, Bayern

4. Xaver Schlager, RB Leipzig

5. Rocco Reitz, Gladbach

6. Angelo Stiller, Stuttgart

7. Joshua Kimmich, Bayern

8. Anton Stach, Hoffenheim

9. Ellyes Skhiri, Frankfurt

10. Amadou Haidara, RB Leipzig

11. Florian Grillitsch, Hoffenheim

12. Kevin Kampl, RB Leipzig

13. Patrick Osterhage, Bochum

14. Hugo Larsson, Frankfurt

Kicker-Rangliste Innenverteidigung Weltklasse :

Keiner

Internationale Klasse

1. Odilon Kossounou, Leverkusen

2. Jonathan Tah, Leverkusen

3. Dayot Upamecano, Bayern München

4. Edmond Tapsoba, Leverkusen

Nationale Klasse:

5. Mohamed Simakan, RB Leipzig

6. Waldemar Anton, Stuttgart

7. Mats Hummels, Dortmund

8. Robin Koch, Frankfurt

9. Willian Pacho, Frankfurt

10. Lukas Klostermann, RB Leipzig

11. Min-Jae Kim, Bayern München

12. Dan-Axel Zagadou, Stuttgart

13. Keven Schlotterbeck, Bochum

14. Matthias Ginter, Freiburg

15. Kevin Vogt, Hoffenheim

16. Castello Lukeba, RB Leipzig

Kicker-Rangliste Aussenbahn defensiv Weltklasse:

1. Alejandro Grimaldo, Leverkusen

2. Jeremie Frimpong, Leverkusen

Internationale Klasse:

3. Benjamin Henrichs, RB Leipzig

4. Hiroki lto, Stuttgart

Nationale Klasse:

5. Maximilian Mittelstädt, Stuttgart

6. David Raum, RB Leipzig

7. Pavel Kaderabek, Hoffenheim

8. Noussair Mazraoui, Bayern München

9. Robin Gosens, Union Berlin

10. Franck Honorat, Gladbach

Kicker-Rangliste Mittelfeld offensiv Weltklasse:

1. Florian Wirtz, Leverkusen

Internationale Klasse :

2. Xavi Simons, RB Leipzig

3. 3. Jonas Hofmann, Leverkusen

Nationale Klasse:

4. Jamal Musiala, Bayern München

5. Andrej Kramaric, Hoffenheim

6. Ermedin Demirovic, Augsburg

7. Enzo Millot, Stuttgart

8. Christoph Baumgartner, RB Leipzig

9. Thomas Müller, Bayern München

10. Julian Brandt, Dortmund

11. Mattias Svanberg, Wolfsburg

12. Fares Chaibi, Frankfurt

13. Marco Reus, Dortmund

Kicker-Rangliste Aussenbahn offensiv Weltklasse:

1. Leroy Sané, Bayern München

Internationale Klasse :

2. Chris Führich, Stuttgart

Nationale Klasse:

3. Jan-Niklas Beste, Heidenheim

4. Kingsley Coman, Bayern München

5. Eren Dinkci, Heidenheim

6. Amine Adli, Leverkusen

7. Vincenzo Grifo, Freiburg

8. Donyell Malen, Dortmund

9. Roland Sallai, Freiburg