Streller über Xhaka: «Er ist das fehlende Puzzleteil für Leverkusen» Der FC Bayern München trifft auf Bayer 04 Leverkusen – und somit auf Granit Xhaka. Marco Streller spricht über seinen ehemaligen Teamkollegen und verrät, was ihn so besonders macht. 15.09.2023

Bayern München trifft am Freitagabend auf Bayer Leverkusen – und somit auf Granit Xhaka. blue Sport Experte Marco Streller spricht über seinen ehemaligen Teamkollegen und verrät, was ihn so besonders macht.

Granit Xhaka ist erst seit ein paar Wochen in Leverkusen, nimmt aber bereits eine Führungsrolle auf dem Platz ein. Das überrascht Marco Streller nicht. Der blue Sport Experte war hautnah dabei, als Xhaka beim FC Basel zu den Profis kam. «Er war 'en fräche Siech', aber im positiven Sinn», erinnert sich Streller.

«Xhaka hat schon als 16-Jähriger sehr viel Verantwortung übernommen und war schon in diesem Alter eine Persönlichkeit», so der frühere FCB-Stürmer weiter. «Ich war begeistert, als ich ihn zum ersten Mal sah und es überrascht mich nicht, dass er eine solche Karriere hingelegt hat.»

Weshalb Streller findet, dass Xhaka das fehlende Puzzleteil bei Bayer Leverkusen ist und warum er so glücklich ist, dass Xhaka der Captain der Schweizer Nationalmannschaft ist, erklärt Streller im Video oben.