Ein Bild aus dem Jahr 2015: Zinédine Zidane (rechts) zu Besuch an der Säbener Strasse. Neben ihm der damalige Bayern-Profi Xabi Alonso, der den Münchnern heute mit Leverkusen das Leben in der Bundesliga schwer macht. imago

Auch nach der dritten Niederlage in Folge, einem 2:3 in Bochum, hält Bayern München an Trainer Thomas Tuchel fest. Doch wie lange noch? Nun gibt es heisse Gerüchte um Zinédine Zidane.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bayern München steckt nach der dritten Niederlage in Serie in der Krise. Es droht nach langer Zeit mal wieder eine titellose Saison.

Der Druck auf Thomas Tuchel nimmt immer mehr zu. Zumindest bis zum nächsten Spiel, am Samstag gegen RB Leipzig, hat der Trainer aber eine Jobgarantie.

Derweil machen aber bereits Gerüchte um mögliche Nachfolger die Runde. Gehandelt wird auch der Name Zinédine Zidane. Mehr anzeigen

Wie weiter bei Bayern München? Im Pokal ist der deutsche Rekordmeister schon in der 2. Runde an Saarbrücken gescheitert, in der Liga liegt Bayern nach der 2:3-Pleite in Bochum schon acht Punkte hinter Leverkusen und in der Champions League geriet man mit einem 0:1 im Achtelfinal-Hinspiel gegen Lazio Rom in Rücklage.

Noch sitzt Thomas Tuchel auf dem Trainerstuhl, doch dieser wackelt gewaltig. Auch wenn es nach der Bochum-Pleite am Sonntag Rückendeckung von Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen gab, der sagte, dass Tuchel «selbstverständlich» auch im nächsten Spiel, am Samstag gegen RB Leipzig, an der Seitenlinie stehen wird.

Zwar würden die Verantwortlichen eigentlich gerne mindestens bis Saisonende an Tuchel festhalten, heisst es bei «Sky». Eine vorzeitige Trennung sei aber nicht mehr ausgeschlossen. Eine weitere Pleite gegen Leipzig wird sich Tuchel kaum erlauben dürfen.

Zidane? Solskjaer? Flick?

Die Bayern sollen sich schon mit möglichen Tuchel-Nachfolgern beschäftigen. Laut «Sky» habe man sich in «vergangenen Stunden und Tagen» auch Gedanken über Zinédine Zidane gemacht. Der ehemalige Erfolgstrainer von Real Madrid ist aktuell vereinslos und wäre sofort verfügbar. Laut der italienischen Zeitung «Corriere dello Sport» soll es sogar schon Kontakt gegeben haben. Deutsche Medien dementieren dies allerdings.

Stattdessen wirft «Sky» einen weiteren Namen in den Raum: Ole Gunnar Solskjaer. Der 50-jährige Norweger coachte zwischen 2018 und 2021 Manchester United und ist aktuell als Spielanalyst bei der UEFA tätig. Konkrete Gespräche soll es mit Solskjaer, der 1999 im Champions-League-Final zum Bayern-Schreck wurde, allerdings auch noch nicht gegeben haben.

Zuletzt gab es auch immer wieder Gerüchte um eine mögliche Rückholaktion von Hansi Flick. Dieser übernahm die Mannschaft im November 2019 nach der Entlassung von Niko Kovac zunächst interimistisch, blieb dann bis 2021 Chefcoach und holte in dieser Zeit mit den Bayern sieben Titel (u.a. Champions League). Eine Rückkehr von Flick ist derzeit gemäss «Sky» allerdings «kein heisses Thema».

Alonso als langfristige Wunschlösung

Ein Schnellschuss ist ohnehin nicht zu erwarten. Bei Bayern will man einen überhasteten Trainerwechsel vermeiden, weil Max Eberl erst im März als Sportvorstand starten wird. Man geht davon aus, dass sich die Bayern für eine langfristige Lösung bis im Sommer Zeit lassen wollen. Zumal mit Xabi Alonso bereits der Wunschkandidat für die Tuchel-Nachfolge schon auserkoren ist.

Auch laut «The Athletic» steht Alonso ganz oben auf der Bayern-Liste. Der Spanier steht bei Leverkusen aber noch bis 2026 unter Vertrag. Und dürfte auch vom FC Liverpool umworben werden. Da hat Jürgen Klopp seinen Rücktritt zum Saisonende angekündigt.