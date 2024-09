Vaduz – Bellinzona 2:1 dieci Challenge League // 9. Runde // Saison 24/25 29.09.2024

Die AC Bellinzona verpasst es, bis auf einen Punkt an Leader Thun heranzurücken. Die Tessiner verlieren in Vaduz 1:2.

SDA

Domini Schwizer und Jonathan De Donno sorgten vor der Pause für die beruhigende Zwei-Tore-Führung des liechtensteinischen Gastgebers. Die Tessiner Reaktion mit dem Anschlusstreffer in der 96. Minute kam deutlich zu spät.

Für Bellinzona war es die erste Niederlage seit dem 26. Juli. Seither war das Team von Trainer Manuel Benavente wettbewerbsübergreifend acht Spiele in Folge ungeschlagen geblieben. In der Meisterschaft hatten die Tessiner zuletzt vier Siege in Folge gefeiert und dabei Thun die bisher einzige Niederlage zugefügt.

Telegramm und Tabelle

Vaduz – Bellinzona 2:1 (2:0). – 1453 Zuschauer. – SR Gianforte. – Tore: 22. Schwizer 1:0. 45. De Donno 2:0. 96. Chouik 2:1.

sda