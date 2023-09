Zückt Christian Constantin bald das Handy, um Mario Gavranovic anzurufen? Keystone

Zieht es Mario Gavranovic zurück in die Schweiz? Der 41-fache Nati-Spieler ist auf der Suche nach einem neuen Verein – und Sion braucht einen neuen Knipser. Christian Constantin sagt, dass er Gavranovic «sehr mag».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Name «Mario» wird in Sion gleich doppelt heiss diskutiert. Während man für Balotelli noch immer keinen Käufer gefunden hat, taucht nun ein heisses Gerücht um Gavranovic auf.

Der Super-League-Absteiger führt die Challenge League nach sechs Runden an, hat aber erst sieben Tore erzielt. Vier davon haben Verteidiger geschossen.

Sion-Boss Christian Constantin hat sich nun zu Balotelli und Gavranovic geäussert. Mehr anzeigen

Der Saisonstart ist dem FC Sion geglückt. Mit vier Siegen und zwei Remis aus den ersten sechs Partien stehen die abgestiegenen Walliser in der Challenge League an der Spitze. Was aber auffällt: Sion hat in diesen sechs Spielen nur sieben Tore geschossen. Nur das Schlusslicht-Trio Bellinzona, Baden und Schaffhausen hat weniger häufig getroffen.

Eigentlich haben die Walliser ja einen renommierten Torjäger in den Reihen. Und der kostet auch noch ganz viel Geld. 2,8 Millionen Franken pro Jahr zahlt Sion Mario Balotelli dem «Blick» zufolge. Fürs Nichtstun. In dieser Saison kam der Italiener noch zu keinem einzigen Einsatz. Ein Abnehmer konnte im Sommer – zumindest bislang – nicht gefunden werden.

Wie weiter mit Balotelli? «Ich weiss es nicht. Ich bin ehrlich. Ich will spielen, habe gerade ein paar Probleme in Sion, die aber alle lösbar sind. Wohin ich gehe, weiss ich aber nicht», sagte der Stürmer von wenigen Tagen. Das Problem: In den meisten Ligen ist das Transferfenster schon geschlossen. Realistisch ist fast nur noch eine Rückkehr in die Türkei. Da sind noch bis am Freitag Transfers möglich.

Sion fehlen die Stürmertore

Beissen weder die Türken noch finanzstarke Klubs aus Katar oder den Vereinigten Arabischen Emiraten an (auch da ist das Transferfenster nur noch wenige Tage geöffnet), bleibt Balotelli mindestens bis im Januar im Wallis. Kehrt er noch einmal auf den Platz zurück? «Zuletzt hat Mario trainiert», sagt Sion-Boss Christian Constantin dem «Blick». Ob der 33-Jährige wirklich noch einmal im Sion-Trikot auflaufen wird, steht in den Sternen.

Doch wer sonst soll auf der Mission Wiederaufstieg die Tore machen? Neuzugang Dejan Sorgic stand in allen Spielen in der Startelf, wartet aber noch auf den ersten Liga-Treffer. Top-Torschütze bei den Walliser ist mit Reto Ziegler ein Verteidiger (3 Tore).

Wie löst Sion sein Sturmproblem? «Die Fenster sind zu. Das wird wohl erst im Winter was», sagt Constantin. Eine Alternative gäbe es aber noch. Denn vertragslose Spieler können noch verpflichtet werden. Und es gibt einen grossen Namen, einen anderen Mario, der noch auf Vereinssuche ist: Mario Gavranovic. «Ob er sich die Challenge League antun will, bezweifle ich», gibt sich der Sion-Boss pessimistisch, sagt aber auch: «Ich mag ihn sehr. Vielleicht rufe ich ihn mal an.»

Unvergessen: Mario Gavranovic schiesst im Juni 2021 im EM-Achtelfinal gegen Frankreich in der Nachspielzeit das 3:3. Keystone

Gavranovic, der vor exakt einem Jahr seinen Rücktritt aus der Nati gab, spielte letzte Saison bei Kayserispor in der Türkei. Zuletzt hielt er sich beim Tessiner 2.-Liga-Inter-Klub FC Collina d'Oro fit. Offenbar wäre der 33-Jährige gerne zu Lugano zurückgekehrt, doch da wollte man ihn nicht. Vielleicht ergibt sich nun etwas im Wallis.