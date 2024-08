Aarau – Bellinzona 1:2 dieci Challenge League // 5. Runde // Saison 24/25 31.08.2024

Der FC Aarau findet den Tritt weiterhin nicht. Auf den ersten Saisonsieg letzte Woche folgt eine 1:2-Heimniederlage gegen Bellinzona.

Die Tessiner entwickeln sich zum Angstgegner der Aargauer. Seit Oktober 2023 hat Bellinzona vier Duelle in Folge gewonnen, drei davon in Aarau.

Das Spiel am Samstagabend wies einige Parallelen zum Aufeinandertreffen im Oktober vor einem Jahr auf. Milot Avdyli brachte die Aarauer erneut in Führung, doch zum Matchwinner avancierte Bellinzonas Ilan Sauter. Vor einem Jahr traf er zweimal, nun erzielte er in der 65. Minute das 2:1, nachdem Rilind Nivokazi in der ersten Halbzeit ausgeglichen hatte.

Bellinzona liegt nach dem Sieg auf Platz 2 der Challenge League und ist mit drei Punkten Rückstand erster Verfolger von Leader Thun.

Telegramm und Tabelle

Aarau – Bellinzona 1:2 (1:1). – 4466 Zuschauer. – SR Grundbacher. – Tore: 17. Avdyli 1:0. 28. Nivokazi 1:1. 65. Sauter 1:2.

Rangliste: 1. Thun 6/14 (14:6). 2. Bellinzona 6/11 (10:8). 3. Etoile Carouge 6/10 (10:8). 4. Neuchâtel Xamax FCS 6/10 (13:13). 5. Schaffhausen 6/8 (10:8). 6. Vaduz 6/8 (8:10). 7. Stade Nyonnais 6/7 (7:11). 8. Stade Lausanne-Ouchy 6/5 (8:9). 9. Aarau 6/5 (7:11). 10. Wil 6/4 (10:13).

