Sion und Wil führen Sieges-Serie fort ++ Thun haut Baden sechs Buden rein

Sion – Bellinzona 1:0 dieci Challenge League, 3. Runde, Saison 23/24 04.08.2023

Sion und Wil gewinnen auch die 3. Partie der noch jungen Saison und legen einen perfekten Start hin. Der FC Thun fegt Baden gleich mit 6:0 vom Platz und ist ebenfalls noch ungeschlagen.

Ein Saison-Start nach Mass: Der FC Sion und der FC Wil führen ihre Sieges-Serie fort und stehen nach ihrem 3. Saison-Spiel mit 9 Punkten da. Die Sittener bezwingen Aufsteiger Belllinzona mit 1:0 dank des frühen Führungstreffers von Nias Hefti. Der Aussenverteidiger trifft mit einem vermeintlich harmlosen Weitschuss aus mehr als 25 Metern Entfernung.

Der FC Wil gibt sich in Schaffhausen keine Blösse und zeigt eine starke 1. Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel machen die Schaffhauser Dampf, aber zu wenig, um Leader Wil ins Wanken zu bringen. Auch die Einwechslung von Eren Derdiyok in der 83. Minute kann dem Heimteam kein neues Leben einhauchen. Es sind die Wiler, die kurz vor dem Schlusspfiff noch auf 3:1 stellen. Schaffhausen verliert das dritte Spiel in Serie, Wil siegt weiter.

Schaffhausen – Wil 1:3 dieci Challenge League, 3. Runde, Saison 23/24 04.08.2023

Baden von Thun eiskalt geduscht

Thun ist in der Challenge League weiter ungeschlagen. Die Mannschaft von Trainer Mauro Lustrinelli feierte in der 3. Runde zuhause gegen den noch sieglosen Aufsteiger Baden einen 6:0-Kantersieg.