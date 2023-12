Sion – Stade Nyonnais 1:1 dieci Challenge League, 16. Runde, Saison 23/24 12.12.2023

Im Nachtragsspiel der 16. Challenge-League-Runde kommt Tabellenführer Sion vor heimischem Publikum gegen Aufsteiger Stade Nyonnais nicht über ein 1:1 hinaus.

Lange sah es im Tourbillon so aus, als bliebe der Treffer von Liam Chipperfield in der 63. Minute der einzige der Partie und als würden die Walliser nach zuvor drei Unentschieden in Folge zurück in die Erfolgsspur finden. Dann kam die fünfte Minute der Nachspielzeit, in der Christian Gomis zum Ausgleich für die Gäste traf.

Sion führt zwar nach wie vor die Tabelle an, konnte sich aber nicht vom ersten Verfolger Thun absetzen. Die Berner Oberländer liegen mit einem ausgetragenen Spiel weniger drei Punkte hinter den Wallisern. Stade Nyonnais bleibt mit zehn Punkten Rückstand auf Sion im 3. Rang klassiert.

Das Spiel im Tourbillon hätte eigentlich am 1. Dezember stattfinden sollen. Starker Schneefall verhinderte damals die Austragung der Partie.

Telegramm:

Sion – Nyon 1:1 (0:0). – 4300 Zuschauer. – SR Thies. – Tore: 63. Chipperfield 1:0. 95. Gomis 1:1.

sda