Thun-Youngster Dos Santos: «Ich schaue viel von Ronaldo ab» Daniel Dos Santos spielt beim FC Thun gross auf. Mit blue Sport spricht der 21-jährige Offensivspieler über seine Auszeichnung als bester Challenge-League-Spieler 2023 und das Aufeinandertreffen mit seinem grossen Idol. 02.02.2024

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Anfang Jahres wurde Daniel Dos Santos als bester Challenge-League-Spieler 2023 ausgezeichnet.

Im Gespräch mit blue Sport offenbart Dos Santos seine Ziele. «Mein Traum ist es, bei Benfica Lissabon zu spielen.»

Der 21-jährige Offensivspieler ist in Portugal geboren, hat einst ein Aufgebot für die U16 seines Geburtslandes bekommen und dort Superstar Cristiano Ronaldo getroffen. Der Fokus gelte mittlerweile aber der Schweizer Nati. Mehr anzeigen

Er ist einer der grossen Sterne am Schweizer Fussballhimmel: Daniel Dos Santos. Der offensive Mittelfeldspieler des FC Thun wurde bei den Swiss Football Awards zum besten Spieler der Challenge League vom Jahr 2023 ausgezeichnet.

Im Gespräch mit blue Sport verrät der 21-Jährige, dass er die Trophäe in einen blinkenden Rahmen in seinem Zimmer gestellt hat, «damit ich mich immer wieder erinnern kann». In der laufenden Saison hat Dos Santos in 19 Liga-Spielen sieben Tore geschossen. Mit dem FC Thun steht er an zweiter Position der Challenge League.

Dos Santos träumt gross

Beim FC Thun hat Dos Santos als kleiner Knirps im Nachwuchs angefangen – nun spielt er bei den Profis gross auf. «Der FC Thun bedeutet Familie für mich. Ich bin dem Verein sehr dankbar.» Er ist hungrig und auf dem Weg nach oben: «Mein nächstes Ziel ist die Super League», sagt er überzeugt und fügt an: «Ich will mit dem FC Thun aufsteigen.»

Die Super League ist also ein Ziel des 1,76-Meter-Mittelfeldmanns, ein weiteres befindet sich rund 1'700 Kilometer südwestlich von Thun entfernt: die portugiesische Hauptstadt. «Mein Traum ist es, bei Benfica Lissabon zu spielen.»

Dos Santos (oben links) im Rahmens eines Zusammenzugs von Portugals U16 ganz nahe bei seinem Idol Cristiano Ronaldo. zVg

Dos Santos ist in Portugal geboren und wurde einst für die U16 Portugals aufgeboten. «Ich habe beim Zusammenzug Cristiano Ronaldo getroffen», erinnert sich Dos Santos zurück. Damals konnte er sogar ein Foto mit dem Superstar knipsen. Sogleich beginnt er von seinem grossen Idol zu schwärmen: «Ich versuche, sehr viel von ihm abzuschauen – auch neben dem Platz, wie das Mentale.»

Die Diskussion nach dem besten Fussballer – Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi – ist für den Thun-Kicker eine klare Angelegenheit: «Keine Frage. Das ist für mich Cristiano Ronaldo.»

Fokus gilt der Schweiz

Dass Dos Santos wie sein grosses Vorbild für die portugiesische Nati auf Torejagd geht, ist aktuell kein Thema. «Mein Fokus gilt der Schweizer Nati», so der U21-Nati-Spieler.

Am Freitag sind Dos Santos' Qualitäten in der Challenge League gefragt. Der FC Thun trifft zuhause auf Stade Nyonnais und will mit einem Sieg direkter Verfolger von Leader Sion bleiben. Die Partie kannst du ab 20 Uhr live auf blue Zoom mitverfolgen.