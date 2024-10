Aarau – Vaduz 0:0 dieci Challenge League // 10. Runde // Saison 24/25 05.10.2024

Die Heimbilanz des FC Aarau bleibt auch nach dem Duell mit Vaduz schwach. Trotz einem klaren Chancenplus kommen die Aargauer nicht über ein 0:0 hinaus.

SDA

In der 25. Minute hatten die Gastgeber sogar Glück, dass ein Penalty von Fabrizio Cavegn nur am Pfosten landete. Danach war Aarau zwar spielbestimmend, konnte die Überlegenheit aber nicht in Tore ummünzen. Für den auswärts noch ungeschlagenen FCA war es erst der vierte Punktgewinn im heimischen Brügglifeld in dieser Saison. Von sechs Heimspielen verlor er vier.

Auch Wil weist im eigenen Stadion keine überragende Bilanz auf. Das 2:2 gegen Stade Lausanne-Ouchy war das dritte Unentschieden auf eigenem Platz. Dazu kommen je ein Sieg und eine Niederlage. Die Ostschweizer hatten das Spiel gegen den Super-League-Absteiger kurz vor der Pause gedreht, mussten aber in der zweiten Halbzeit noch den Ausgleich hinnehmen. Damit teilten sich die beiden Teams auch im zweiten Aufeinandertreffen die Punkte.

Wil – Stade-Lausanne 2:2 dieci Challenge League // 10. Runde // Saison 24/25 05.10.2024

Telegramme und Tabelle

Wil – Stade Lausanne-Ouchy 2:2 (2:1). – 1081 Zuschauer. – SR Sanli. – Tore: 37. Heule 0:1. 41. Ndau 1:1. 45. Akinola 2:1. 66. Toggenburger 2:2.

Aarau – Vaduz 0:0. – 4460 Zuschauer. – SR Piccolo. – Bemerkungen: 25. Cavegn (Vaduz) verschiesst Penalty.

sda