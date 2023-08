Im Sion-Trikot wurde Mario Balotelli schon länger nicht mehr gesehen.

Nach einer katastrophalen Saison für sein Team und nur sechs Toren in 19 Spielen bleibt Mario Balotelli vorerst beim FC Sion. Die Walliser haben die Challenge-League-Saison längst begonnen, doch «Balo» haben wir noch nicht auf dem Spielfeld gesehen ... dafür in Venedig.

Der 32-jährige italienische Stürmer steht derzeit noch bei Sion unter Vertrag und gehört nach wie vor zum Kader der ersten Mannschaft, die seit dieser Saison in der Challenge League spielt. Die Walliser haben ihre ersten drei Ligaspiele gewonnen, doch Balotelli kam bisher noch nicht zum Einsatz und stand noch nicht mal im Kader.

Das letzte Mal, als der Italiener in den Farben von Sion zu sehen war, war in einem auf seinem Instagram-Profil geposteten Video. Dabei liefert sich «Super Mario» in der Umkleidekabine der Walliser mit dem ehemaligen Serie-A-Schiedsrichter Gianpaolo Calvarese einen Schlagabtausch.

Venedig statt Challenge League

Doch während seine Mannschaftskameraden trainieren und spielen, um Sion zurück in die erste Liga zu bringen, taucht Mario Balotelli in Venedig auf – in bisher unbekannter Gesellschaft.

Der 32-Jährige schien in einer Langzeitbeziehung mit Francesca Monti zu sein, so sehr, dass er erst vor ein paar Monaten mit ihr im Urlaub auf den Malediven gesehen wurde. In Venedig ist die Frau in seiner Begleitung jedoch eine andere.

Balotelli wurde von italienischen Paparazzi in Venedig in Begleitung einer Blondine gesichtet. Die beiden bewunderten die Sehenswürdigkeiten und entspannten sich bei einer Gondelfahrt durch die Stadt. Das Paar wurde händchenhaltend und sich umarmend fotografiert, «Balo» zudem mit einer E-Zigarette in der Hand.

Die italienische Wochenzeitung berichtet, dass der Fussballer und seine Partnerin die Nacht in der Lagunenstadt verbrachten, in einem Luxusrestaurant zu Mittag assen und anschliessend in einem Juweliergeschäft einkauften. Mario Balotelli ist derzeit scheinbar überall anzutreffen – nur nicht beim FC Sion.