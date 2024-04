Thun und Sion werden im Kampf um den direkten Aufstieg alles geben. Keystone

Am Montagabend kommt es in der Challenge League zum Spitzenkampf zwischen Thun und Sion. Es ist eine wegweisende Partie im Kampf um den direkten Aufstieg. Das Spiel siehst du live im Free-TV auf blue Zoom oder im Live-Stream auf blue News.

pat Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sion und Thun kämpfen um den direkten Aufstieg in die Super League.

Mit einem Heimsieg im Direktduell bleibt Thun voll im Rennen. Gewinnt Sion, so stehen die Walliser mit einem Bein in der Super League.

Anpfiff ist um 20.15 Uhr. Auf blue Zoom und blue News bist du ab 20.00 Uhr live dabei. Mehr anzeigen

Aktuell führt Sion die Tabelle mit sieben Punkten Vorsprung auf Thun an. Die Walliser haben allerdings ein Spiel mehr absolviert, nach Verlustpunkten beträgt Thuns Rückstand deshalb nur vier Punkte.

Mit einem Heimsieg gegen Sion wäre Thun wieder voll im Geschäft im Kampf um den direkten Aufstieg in die Super League, im Falle einer Niederlage ist das Thema für das Team von Trainer Mauro Lustrinelli dagegen so gut wie durch. Den Wallisern würden dannzumal in den verbleibenden vier Spielen zwei Siege reichen, um das Super-League-Ticket auf jeden Fall klarzumachen.

Von den drei bisherigen Direktduellen in dieser Saison hat Thun zwei gewonnen, einmal gab es eine Punkteteilung. Wie wird wohl der vierte Vergleich enden? Hier wirst du es erfahren, Anpfiff ist um 20.15 Uhr.