Alle bisherigen Viertelfinal-Tore im Schnelldurchlauf In den bisherigen sechs Viertelfinal-Spielen der Champions League werden die Fans mit Toren nur so verwöhnt, rund alle 19 Minuten schlägt es ein. Hier siehst du alle 29 Treffer als Heissmacher vor den letzten beiden Kracher-Partien. 17.04.2024

In den bisherigen sechs Viertelfinal-Spielen der Champions League werden die Fans mit Toren nur so verwöhnt, rund alle 19 Minuten schlägt es ein. Die ganze Torflut siehst du im Video oben. Nachschlag gibts am Abend!

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In den bisherigen sechs Viertelfinals wurden unglaubliche 29 Tore erzielt. Im Video oben siehst du alle Treffer im Schnelldurchlauf.

Am Mittwochabend werden in den Spielen Bayern München – Arsenal und Manchester City – Real Madrid die zwei weiteren Halbfinal-Tickets vergeben.

Das Hinspiel in London endete 2:2, in Madrid gab es ein 3:3. Die Ausgangslage verspricht also grösste Spannung. Kommt es gar zum ersten Viertelfinal-Elfmeterschiessen seit 19 Jahren?

Dortmund setzt sich im Viertelfinal gegen Atlético Madrid mit dem Gesamtskore von 5:4 durch, PSG schaltet Barcelona nach Hin- und Rückspiel mit 6:4 aus. Mehr Action geht kaum. Oder etwa doch?

Am Mittwoch stehen noch einmal zwei Viertelfinal-Rückspiele auf dem Programm – und die Ausgangslage bei beiden Partien nährt die Hoffnung auf einen weiteren Spektakel-Abend. Das Hinspiel zwischen Arsenal und Bayern München endete 2:2, zwischen Manchester City und Real Madrid steht es bei Halbzeit 3:3.

Die Chancen stehen also gut, dass es noch einmal Tore hagelt, zumal mit Bayerns Harry Kane (bislang 7 Tore) und ManCity-Star Erling Haaland (6 Tore) zwei Stürmer im Einsatz stehen, die Kylian Mbappé (8 Tore) im Kampf um die Torjägerkrone dicht auf den Fersen sind. Auch Haalands Teamkollegen Julian Alvarez und Phil Foden haben schon fünf Mal getroffen.

Gibts das erste Viertelfinal-Penaltyschiessen seit 19 Jahren?

Das bisher torreichste Viertelfinal-Duell datiert aus dem Jahr 2009, als sich Chelsea gegen Liverpool mit dem Gesamtskore von 7:5 durchsetzte. Sollte es zwischen City und Real noch einmal so heiss zu- und hergehen wie im Hinspiel, so könnte der 12-Tore-Rekord egalisiert werden.

Sowohl in München als auch in Manchester tun die Fans gut daran, sich auf eine allfällige Verlängerung einzustellen. Es wäre eine seltene Zugabe, denn in diesem Jahrtausend wurden nur vier Viertelfinals in der Verlängerung entschieden. Den Halbfinal-Einzug via Penaltyschiessen gefixt hat bislang einzig PSV Eindhoven, das sich am 13. April 2005 gegen Lyon durchsetzte. Sollte es am Mittwochabend zu einem Elfmeterschiessen kommen, so hätte dies absoluten Seltenheitswert.

