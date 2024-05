Verrückter Tag für BVB-Talent Am Morgen Mathe-Prüfung, am Abend Champions-League-Halbfinal

Kjell Wätjen freut sich über sein geglücktes Bundesliga-Debüt. Bild: Imago

Auf BVB-Talent Kjell Wätjen wartet drei Tage nach seinem Bundesliga-Debüt ein verrückter Dienstag. Erst muss der 18-Jährige eine Mathe-Prüfung ablegen, danach gehts schnurstracks zum Champions-League-Halbfinal nach Paris.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach seinem Debüt in der Bundesliga steht BVB-Talent Kjell Wätjen auch im Kader für das Rückspiel des Champions-League-Halbfinals gegen PSG.

Wätjen reist allerdings nicht wie seine Teamkollegen am Montag nach Paris, sondern am Dienstag wenige Stunden vor dem Anpfiff. Der Grund: Der Teenager hat am Dienstag noch eine Mathe-Prüfung.

Am Samstag sagte BVB-Coach Edin Terzic noch, dass der 18-Jährige den PSG-Kracher aufgrund der Abiprüfung verpassen würde. Mehr anzeigen

Am Samstag debütiert BVB-Talent Kjell Wätjen in der Bundesliga. Der 18-Jährige darf gegen Augsburg von Beginn an ran und überzeugt auf ganzer Linie. In der 34. Minute liefert er auf dem Weg zum 5:1-Sieg den Assist zum 4:1.

Nach der Partie wird das Talent von allen Seiten mit Lob eingedeckt und manch einer stellt sich gar die Frage, ob es vielleicht im Halbfinal-Rückspiel gegen PSG (Dienstag, 21.00 Uhr live auf blue Sport) zu einem Teileinsatz reichen könnte. Der gutgelaunte BVB-Coach Edin Terzic muss die Wätjen-Fans enttäuschen: «Leider wird er uns am Dienstag nicht zur Verfügung stehen. Das hat einen einfachen Grund: Da hat er seine Abiturprüfung.»

Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund Di 07.05. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 1T 3h 36min 13sek

Wätjen fliegt nach der Prüfung nach Paris

Mathe-Prüfung statt Champions-League-Halbfinal, das ist natürlich bitter. Doch nun haben die Dortmunder das Ganze neu berechnet, denn Wätjen steht im 23-Mann-Kader für den Kracher in Paris. Wie das? Lässt der Teenager etwa die Abi-Prüfung sausen? Nein, so ist es nicht.

Sportdirektor Sebastian Kehl erklärt am Montagmorgen vor der Abreise der Mannschaft: «Er hat eine tolle Geschichte geschrieben, ein tolles Spiel gemacht. Er ist im Abistress, die Klausur steht morgen an. Aber wir werden ihn danach nach Paris bringen und er wird morgen dabei sein können. Er wird im Kader sein.»

In vier der fünf bisherigen K.o.-Spielen der diesjährigen Champions-League-Kampagne stand Wätjen im Aufgebot, zum Einsatz kam er im wichtigsten Wettbewerb des europäischen Klub-Fussballs allerdings noch nie. Seine Bühne ist bislang meist die U19-Bundesliga, wo er in 22 Spielen zehn Tore erzielt und neun weitere vorbereitet hat. Eine richtig starke Ausbeute für einen zentralen Mittelfeldspieler.

Dass er nun in Paris dabei ist, ist sicherlich auch ein Stück weit eine Belohnung oder wie es Kehl ausdrückt: «Das ist auch für ihn eine tolle Erfahrung. Die hat er sich mehr als verdient.» Das Hinspiel hat Dortmund 1:0 gewonnen.