Dortmund – Real Madrid 0:2 Finale Champions League, Saison 2023/24 01.06.2024

Fast die ganze Saison verpasste Thibaut Courtois mit einem Kreuzbandriss. Pünktlich zum Champions-League-Final ist der 32-Jährige wieder fit – und hext Real Madrid zum 15. Champions-League-Titel. An der EM wird der Belgier aber fehlen.

Von Jan Arnet, London Jan Arnet

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit mehreren Glanztaten bringt Real-Goalie Thibaut Courtois den BVB im Champions-League-Final zur Verzweiflung.

Real siegt am Ende auch dank des bärenstarken Belgiers 2:0 und triumphiert zum 15. Mal in der Königsklasse.

An der Europameisterschaft wird der belgische Top-Keeper aber fehlen, weil er zu lange verletzt ausgefallen ist. Doch ist das die ganze Wahrheit? Mehr anzeigen

Als Belgiens Nationaltrainer Domenico Tedesco am Dienstag seinen Kader für die Europameisterschaft bekannt gab, rieben sich wohl einige verwundert die Augen. Denn ein grosser Name fehlt im Aufgebot: Thibaut Courtois.

«Er ist nicht bereit für die EM», machte Tedesco klar. In einem ehrlichen Gespräch habe der Torhüter ihm klargemacht, dass er noch nicht in der Lage sei, innert wenigen Tagen mehrere Spiele zu bestreiten. «Er kennt seinen Körper natürlich am besten», so Tedesco. Der Real-Goalie hatte sich im August im Training das Kreuzband gerissen und fiel fast die ganze Saison aus.

Streit zwischen Courtois und Tedesco

Ob das wirklich die ganze Wahrheit ist? Das Tischtuch zwischen Tedesco und Courtois ist schon seit längerer Zeit zerschnitten. Grund dafür ist ein Streit um die Captainbinde im Juni 2023. Als der eigentliche Captain Kevin De Bruyne einst ausfiel, bestimmte Tedesco nicht Courtois, sondern Romelu Lukaku zum Stellvertreter.

Nicht die besten Freunde: Thibaut Courtois und Domenico Tedesco. imago

Danach krachte es so richtig. Courtois weigerte sich, im EM-Quali-Spiel gegen Estland zu spielen und verliess die Nationalmannschaft vorzeitig. Anschliessend erhob er schwere Vorwürfe gegen den Trainer und sagte, er fühle sich nicht genügend wertgeschätzt.

Fünf Spiele, null Gegentore

Erst im Mai gibt Courtois sein Comeback, kommt in vier Ligaspielen zum Einsatz, ehe er am Samstag auch im Champions-League-Final das Vertrauen von Carlo Ancelotti bekommt. Und da weiss der Keeper mehr als zu überzeugen. Mit einer Glanzleistung und mehreren starken Paraden hext er Real zum 2:0-Sieg. Schon in den vier Ligaspielen davor bleibt Courtois ohne Gegentor.

Auch dank Thibaut Courtois gewinnt Real Madrid zum 15. Mal den Henkelpott. imago

Der FIFA-Welttorhüter von 2018 ist wieder in absoluter Top-Form. An der EM wird er dennoch fehlen. Tedesco setzt im Tor auf Matz Sels (Nottingham Forest), Koen Casteels (Wolfsburg) und Thomas Kaminski (Luton).

Eine kleine Hintertür ist aber zumindest in der Theorie noch offen: In Tedescos EM-Kader befinden sich aktuell nur 25 Spieler. Dabei sind 26 Spieler im Aufgebot erlaubt. Noch bleiben ein paar Tage bis zur Deadline der UEFA (7. Juni). Nimmt Tedesco den Champions-League-Helden doch noch mit an Bord?

Highlight-Show und Analyse zum Spiel Borussia Dortmund vs. Real Madrid Viel Spass mit der Highlight-Show zum Champions-League-Final. Marcel Reif und Marco Streller diskutieren mit Roman Kilchsperger über den Saisonhöhepunkt im Klubfussball. Vor Ort im Wembley: Kevin-Prince Boateng, Mladen Petric und Valentina Maceri. 01.06.2024