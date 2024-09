Bayern – Dinamo 9:2 UEFA Champions League // Matchday 1 // Saison 24/25 17.09.2024

Neun Tore gelingen vor den Bayern keiner Mannschaft in der Champions League. Und nach dem 9:2 gegen Zagreb werden die Münchner wohl auch der erste Tabellenführer im neuen Ligaformat sein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bayern München fegt Dinamo Zagreb gleich mit 9:2 aus der Allianz-Arena. Neun Tore hat ein Team in der Champions League bisher noch nie erzielt.

Die vier Tore von Harry Kane sind jedoch kein Rekord. Gleich drei Spieler haben es bisher geschafft, in einem Champions-League-Spiel fünfmal zu treffen.

Auch die Bestmarke für die meisten Tore in einer Partie wurde nicht ganz geknackt. Dieser Rekord gehört einem anderen deutschen Fussballklub. Mehr anzeigen

Was für ein Auftakt. Die Bayern zelebrieren im eigenen Stadion, in dem sie am 31. Mai 2025 unbedingt das Champions-League-Finale bestreiten wollen, einen Knallerstart in Europa. Das 9:2 gegen Dinamo Zagreb ist eine bemerkenswerte Duftmarke. Die Münchner haben dabei einen Rekord aufgestellt und an anderen Bestmarken gekratzt.

9 Tore in einem Spiel erzielt

Neun Tore in einem Spiel, so viele sind vor dem deutschen Rekordmeister noch keiner Mannschaft in Europas Fussball-Königsklasse geglückt. Zugleich ist es der höchste Sieg des FC Bayern in nun 295 Champions-League-Partien. Nur zwei Teams gewannen höher, Real Madrid und der FC Liverpool jeweils mit 8:0-Erfolgen.

Die höchsten Siege der Champions League 8. Dezember 2015: Real Madrid – Malmö 8:0

6. November 2007: Liverpool – Besiktas 8:0

17. September 2024: Bayern München – Dinamo Zagreb 9:2

14. März 2023: Manchester City – RB Leipzig 7:0

12. März 2019: Manchester City – Schalke 7:0

6. Dezember 2017: Liverpool – Spartak Moskau 7:0

17. Oktober 2017: Maribor – Liverpool 0:7

13. September 2016: Barcelona – Celtic 7:0

11. März 2015: Bayern München – Shakhtar Donetsk 7:0

21. Oktober 2014: BATE Borisov – Shakhtar Donetsk 0:7

13. März 2013: Bayern München – Basel 7:0

23. November 2011: Valencia – Genk 7:0

3. November 2010: Žilina – Marseille 0:7

23. Oktober 2007: Arsenal – Slavia Prag 7:0

10. Dezember 2003: Juventus – Olympiacos 7:0 Mehr anzeigen

Die vier Tore von Harry Kane

Erstmals traf der Engländer viermal in der Königsklasse. Gleich dreimal war er vom Elfmeterpunkt erfolgreich. Es waren seine Pflichtspieltreffer 50 bis 53 im Bayern-Trikot. Und Kane ist seit Dienstagabend mit nun 33 Toren auch der erfolgreichste englische Torschütze in der Champions League. Der 31-Jährige überholte Wayne Rooney (30 Treffer).

Kane: «Was für ein verrücktes Spiel» (englisch) 17.09.2024

Die meisten Treffer in einem Champions-League-Spiel waren es aber nicht. Drei Spieler haben in einer Partie schon fünffach getroffen

5 Tore in einem Champions-League-Spiel 14. März 2023: Erling Haaland beim 7:0-Sieg gegen RB Leipzig

21. Oktober 2014: Luiz Adriano beim 7:0-Sieg gegen BATE Borisow

7. März 2012: Lionel Messi beim 7:1-Sieg gegen Bayer Leverkusen Mehr anzeigen

Die meisten Tore in einem Champions-League-Spiel

11 Tore sind am Dienstagabend in der Allianz-Arena gefallen. Das reicht in der Rangliste der torreichsten Spiele der Königsklasse für Rang 2. Noch wilder ging es 2016 in Dortmund zu und her. Der BVB gewann damals mit 8:4, bereits nach 32 Minuten hatte es 5:2 gestanden. Unter anderem fielen damals drei Tore in vier Minuten.

Die meisten Tore pro Champions-League-Spiel 12 Tore am 22. November 2016: Dortmund – Legia Warschau 8:4

11 Tore am 17. September 2024: Bayern – Dinamo Zagreb 9:2

11 Tore am 5. November 2003: Monaco – Deportivo La Coruña 8:3

10 Tore am 14. August 2020: Barcelona – Bayern 2:8 Mehr anzeigen

Kompanys «aussergewöhnliches» Debüt

Für Neu-Coach Vincent Kompany läuft es in München. Drei Siege in der Bundesliga, einer im DFB-Pokal – und nun das gelungene Königsklassen-Debüt als Trainer. «Das war ein schöner Abend für uns, das hat Spass gemacht», sagte der 38 Jahre alte Belgier nach einem Spiel, das er «ein bisschen aussergewöhnlich» nannte. 3:0, 3:2, am Ende 9:2 – was für eine Show!

«Die Mannschaft hat Spielfreude gezeigt», frohlockte der Coach, der das Offensiv-Spektakel liebt und das Publikum mit tempogeladenem Pressingfussball mitreissen will. Vermutlich werden die Bayern nach ihrer Neun-Tore-Gala auch der erste Tabellenführer im neuen Ligasystem sein. Das hingegen ist Kompany nicht so wichtig: «Wir haben ja nur ein Spiel gemacht.»

