Für Paris Saint-Germain steht am Mittwoch das wichtigste Saisonziel auf dem Spiel. Nur ein Sieg in Dortmund ist gleichbedeutend mit dem sicheren Verbleib in der Champions League.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Hammergruppe F der Champions League steht Dortmund als Achtelfinal-Teilnehmer fest. PSG, Newcastle und Milan können sich noch für die nächste Runde qualifizieren.

In der Gruppe mit Barcelona kämpfen Porto und Schachtar Donezk noch um das Achtelfinal-Ticket. Barça steht als Achtelfinalist bereits fest. Mehr anzeigen

Mit drei Punkten gegen den bereits für die Achtelfinals qualifizierten BVB kann sich das Team von Trainer Luis Enrique in der Hammergruppe F noch Platz 1 sichern. Doch bereits ein Unentschieden gegen den Bundesliga-Fünften könnte für PSG das erstmalige Verpassen der K.o.-Runde in der Champions League seit 2011 bedeuten. Dies, wenn im zweiten Spiel der Gruppe Newcastle United zuhause gegen die AC Milan gewinnen sollte. Endet die Partie im St. James' Park unentschieden, kann sich der französische Meister eine Niederlage leisten.

Showdown bei der Barça-Gruppe

In der Gruppe H kommt es zwischen den punktgleichen FC Porto und Schachtar Donezk zum Showdown um den Einzug in die Achtelfinals. Die Ukrainer, die im September das Heimspiel gegen Porto verloren haben, benötigen fürs Weiterkommen einen Sieg. Bereits sicher weiter ist der FC Barcelona, der im letzten Vorrundenspiel auf Royal Antwerp trifft.

In der Gruppe E stehen Atlético Madrid und Lazio Rom schon als Achtelfinalisten fest. Bei der Direktbegegnung in Madrid geht es einzig noch um den Gruppensieg. Dem Heimteam reicht dazu ein Unentschieden.

