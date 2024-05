BVB-Trainer Edin Terzic glaubt fest an seine Mannschaft. imago

Real Madrid ist im Champions-League-Final der grosse Favorit – zumindest für alle Fans, Experten und Buchmacher. Borussia Dortmund geht aber mit breiter Brust ins Spiel. Edin Terzic sagt: «In einem Spiel ist alles möglich.»

Von Jan Arnet, London Jan Arnet

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Real Madrid geht als grosser Favorit in den Champions-League-Final gegen Borussia Dortmund ( Samstag ab 19.30 Uhr im Free-TV ).

Unterschätzen werden die Königlichen den BVB aber keineswegs, wie Carlo Ancelotti am Tag vor dem grossen Endspiel klarstellt: «Wir haben grossen Respekt.»

Der Glaube an den Coup ist bei den Dortmundern gross. «Wir müssen mutig sein», sagt Trainer Edin Terzic. Mehr anzeigen

14 zu 1 – so steht die Bilanz in Sachen Titel in der Königsklasse zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund. Der Kader-Marktwert der Königlichen wird von «Transfermarkt» auf 1,04 Milliarden Euro geschätzt. Jener des BVB ist nicht einmal halb so hoch (465,4 Mio.). Auch für die Buchmacher sind die Rollen klar verteilt: Wer auf Dortmund wettet, kriegt knapp das Fünffache seines Einsatzes zurück.

Aber die Vergangenheit, die Statistiken, die Wett-Quoten, spielen am Samstagabend keine Rolle. Dortmund geht in den Champions-League-Final, um ihn zu gewinnen. Der Glaube ist da, das Selbstvertrauen bei BVB-Coach Edin Terzic riesig. «Es ist nur ein Spiel. In einem Final ist alles möglich. Wir hatten inklusive Testspiele 60 Spiele Zeit, um uns auf dieses Spiel vorzubereiten», sagt der Trainer am Tag vor dem Spiel.

Dass man nun klarer Aussenseiter sei, spiele keine Rolle. «Es ist uns egal. Wir waren gegen Atlético nicht der Favorit und auch nicht gegen PSG. Wir müssen mutig sein. Dann haben wir eine Chance», so Terzic. «Wir sind bereit, auf hohem Level mit Real zu konkurrieren. Die Jungs geben mir so eine Zuversicht.»

Ancelotti macht sich Sorgen

Der Respekt beim vermeintlichen übermächtigen Gegner ist gross. «Sie verdienen es, in diesem Final zu sein. Wir haben sehr viel Respekt vor unserem Gegner. Aber wir hoffen, dass morgen alles nach unserem Plan läuft», sagt Carlo Ancelotti. «Wenn man ein Endspiel erreicht, liegen Erfolg und Misserfolg so nah beieinander, dass man natürlich auch Sorgen hat, dass es nicht klappen könnte.»

Real-Trainer Carlo Ancelotti warnt vor einem starken Dortmund. Keystone

Auch Luka Modric lobt die Dortmunder. Für den 38-jährigen Kroaten ist die Favoritenrolle auch nicht so klar, wie jeder meint: «Alle sagen, wir sind klarer Favorit. Aber wir sehen das nicht unbedingt so. Das ist ein 50:50-Spiel. Wir spielen gegen eine grosse Mannschaft, die eine super Saison in der Champions League gespielt hat. Wir haben viel Respekt.»

Courtois steht im Real-Tor

Einen Rückschlag muss Real vor dem Final schon mal verkraften. Goalie Andrei Lunin, der die Madrilenen mit starken Leistungen in den Final hexte, kann nicht von Beginn an spielen. Lunin konnte zuletzt wegen einer Erkältung nicht trainieren, wird aber am Samstag nach London nachfliegen und auf der Bank sitzen.

So kommt der eigentliche Stammgoalie Thibaut Courtois zum Handkuss. Dieser wurde erst gerade wieder fit, nachdem er fast die gesamte Saison wegen einer schweren Knieverletzung verpasst hatte und deswegen auch nicht in Belgiens EM-Kader steht. Nur vier Spiele hat der 32-Jährige vor dem Final bestritten. Reicht sein Niveau dennoch, um den Final zu bestreiten? Ancelotti bestätigt: «Ja, Courtois wird morgen unser Torhüter sein.»

UEFA Champions League: Final: Borussia Dortmund - Real Madrid Sa 01.06. 21:00 - 23:00 ∙ 3+ ∙ 120 Min Mit tv.blue.ch aufnehmen tv.blue.ch



Das grosse Champions-League-Special mit Hitzfeld, Chapuisat und Sforza Könige von Europa! Wer die Champions League gewinnt, ist ganz oben angekommen. Ottmar Hitzfeld, Ciriaco Sforza und Stéphan Chapuisat haben genau das geschafft. Im Heimspiel blicken sie zurück auf ihre Erfolge und voraus auf den Final am Samstag. 28.05.2024