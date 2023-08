Raphael Wicky: «Die Champions League ist ein Traum und ein Ziel» Raphael Wicky, Loris Benito und Cedric Itten geben Auskunft über das Ziel Champions League und den Gegner Maccabi Haifa. 21.08.2023

Die Young Boys treffen in den Playoffs zur Champions League auf Maccabi Haifa. Vor dem Hinspiel am Mittwoch hat blue Sport mit Raphael Wicky, Loris Benito und Cedric Itten über die wegweisenden Partien und den starken Gegner gesprochen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Mittwoch ( ab 20.15 Uhr live und exklusiv auf blue Sport ) greift YB mit dem Auswärtsspiel bei Maccabi Haifi in die Champions-League-Qualifikation ein.

Die beiden Spiele geniessen bei den Berner einen enorm hohen Stellenwert. «Es wäre das Grösste für uns, wenn wir dort dabei sein könnten», macht etwa Cedric Itten klar.

Coach Raphael Wicky und seine Spieler wissen allerdings, dass die Aufgabe gegen den isralienischen Meister nicht zu unterschätzen ist. Mehr anzeigen

Eine Runde und zwei Spiele gegen Maccabi Haifa trennen die Young Boys von der Qualifikation für die Champions League. Die beiden wegweisenden Partien gegen den israelischen Meister geniessen bei den Berner dementsprechend einen hohen Stellenwert. «Das ist sehr wichtig, nicht nur für die Liga und uns, sondern auch für die Schweiz. Wir wissen, was das für ein Wettbewerb ist und was für eine Bedeutung das hat. Deshalb werden wir alles daran setzen, dort denn Einzug zu feiern», sagt Loris Benito im Gespräch mit blue Sport vor dem Hinspiel am Mittwoch.

Live Fussball: Maccabi Haifa FC - BSC Young Boys Mi 23.08. 20:10 - 23:30 ∙ blue Sport Live ∙ Live Fussball: Maccabi Haifa FC - BSC Young Boys Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 1T 8h 45min 32sek

Cedric Itten schliesst sich seinem Teamkollegen an: «Es wäre das Grösste für uns, wenn wir dort dabei sein könnten. Für das werden wir in diesen zwei Spielen alles reinhauen.» Trainer Raphael Wicky beschreibt den möglichen Einzug in die Königsklasse als «ein Traum und ein Ziel, das wir haben. Für das werden wir alles machen.»

Ein starker Gegner als letzte Hürde

Allerdings macht der 46-Jährige klar, dass es die Aufgabe gegen Maccabi in sich hat: «Wir wissen, dass alle Mannschaften, die jetzt da stehen, sehr gute Mannschaften sind. Wir treffen auf einen Gegner, der letzte Saison in der Champions League gespielt hat und sehr erfahren ist.»

Zudem sei Haifa, das bereits drei Quali-Runden überstehen konnte, eine spielstarke Mannschaft. «Wenn man ihnen viel Zeit lässt, sind sie sehr stark am Ball. Es ist eine erfahrene Mannschaft, die eingespielt ist.»

Grundsätzlich will man dem Gegner im Vorfeld der Partie aber keine grosse Beachtung schenken. «Es ist eine gute Mannschaft, aber wir wissen auch, was wir für eine Qualität haben. Wenn wir die auf den Platz bringen, bin ich überzeugt, dass wir das schaffen», äussert sich Cedric Itten entsprechend selbstbewusst. Wicky ergänzt: «Wichtig ist, was wir machen und wie wir auftreten. Wir haben Spieler, die auch schon Champions League gespielt und erlebt haben. Und wir haben junge, hungrige Spieler, die unbedingt dahin wollen. Der Mix ist gut.»

Ein hitziges Auswärtsspiel?

Wicky nimmt seine Schützlinge vor den wegweisenden Spielen «sehr konzentriert und sehr fokussiert» wahr. «Es wäre für den Klub finanziell extrem lukrativ, wenn wir das Geld abholen könnten und für die Spieler ist es das Höchste, was man auf Klubebene spielen kann. Darum sind das extrem wichtige Matches», so der Erfolgscoach.

«Maccabi konnte letztes Jahr in der Champions League dabei sein konnte. Die werden das wiederholen wollen», glaubt Loris Benito: «Darum wird der Match auswärts sicher eine hitzige Angelegenheit. Aber wir haben zwei Matches Zeit und wir probieren über beide eine perfekte Leistung zu bringen.»

blue Sport zeigt die beiden Playoff-Spiele live und exklusiv – mit einer Premiere am Mittwoch (ab 20.15 Uhr): Guillaume Hoarau feiert im französischsprachigen Studio seinen Einstand als neuer Fussball-Experte.