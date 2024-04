Bayern – Arsenal 1:0 UEFA Champions League, Viertelfinal-Rückspiel, Saison 2023/24 17.04.2024

Die Bayern stehen nach einem 1:0 im Rückspiel gegen Arsenal im Halbfinale der Champions League. Das gab es seit 2020 nicht mehr.

dpa

Bayern München hat erstmals seit dem Titelgewinn vor vier Jahren wieder das Halbfinale in der Champions League erreicht. Der deutsche Fussball-Rekordmeister siegte nach dem 2:2 im Hinspiel am Mittwoch im Viertelfinal-Rückspiel in der Allianz Arena mit 1:0 gegen den FC Arsenal. Dazu schreiben internationale Medien:

Deutschland

BILD: «Ist DAS der Wumms für Wembley? Der Traum vom deutschen Champions-League-Finale lebt!»

FAZ: «Kimmich köpft Bayern ins Halbfinale.»

Kicker: «Kimmichs Kopfball entscheidet: Bayern besiegt Arsenal und steht im CL-Halbfinale.»

Spiegel: «Kimmich führt FC Bayern ins Halbfinale der Champions League.»

Sport1: «Traum lebt! Kimmich bringt Bayern ins Halbfinale.»

Sportschau: «Kimmich köpft Bayern ins Halbfinal-Glück – es war ein harter Kampf gegen den FC Arsenal, eine grosse Willensleistung – aber am Ende steht Bayern München dank ‹Kopfballungeheuer› Joshua Kimmich verdient im Halbfinale der Champions League.»

Süddeutsche Zeitung: «Spätverliebt auf der Abschiedstournee – erst Schach, dann ein Schlagabtausch wie beim Boxen: Ein Treffer von Joshua Kimmich bringt den FC Bayern ins Halbfinale der Königsklasse. Nach dem 1:0 gegen den FC Arsenal könnten Thomas Tuchels letzte Wochen im Traineramt tatsächlich in Wembley enden.»

Grossbritannien

The Guardian: «Es war ein Abend, an dem Bayern München seinen Behauptungen gerecht wurde, in der Champions League ein ganz anderes Kaliber zu sein. Vielleicht wurden die Nachrufe auf eine angeschlagene Supermacht (...) zu schnell geschrieben.»

Daily Mail: «Die Bayern, die am Wochenende nach elf Titeln in Folge die Krone in der Bundesliga an Bayer Leverkusen abgeben mussten, haben sich mit dem Einzug ins Halbfinale der Champions League neben ihrem deutschen Kollegen Borussia Dortmund die Hoffnung auf den grossen Titel bewahrt.»

The Mirror: «Arsenals Champions-League-Traum wird von einem ungewöhnlichen Bayern-Helden zerstört.»

The Sun: «EUR OUT: Zahme ‹Gunners› scheitern in der Champions League und die Saison gerät aus den Fugen.»

Daily Mail: «Die Gunners gehen zum zweiten Mal innerhalb von vier Tagen leer aus – Joshua Kimmich köpft Bayern zum Sieg.»

Spanien

AS: «Die Bayern sterben nie – ein Tor von Kimmich reicht aus, um Arsenal zu besiegen und die Deutschen in ihr erstes Halbfinale seit 2020 zu schicken.»

El Mundo: «Die Bayern lassen Arsenal keine Ruhe und schleichen sich erneut ins Halbfinale. Ein Tor von Kimmich qualifiziert Tuchels Team gegen einen Rivalen, der kaum in der Lage war, gefährliche Chancen zu erspielen.»

Marca: «Bayern kommt immer zurück – Kimmich belebt Bayern wieder und lässt Artetas Arsenal ohne Halbfinalplatz dastehen.»

Sport: «Bayern zeigt seine Grösse in der Champions League.»

Frankreich

L'Équipe: «Bayern bezwingt Arsenal und zieht ins Halbfinale der Champions League ein.»

Le Parisien: «Es wird also zwei deutsche Vereine im Halbfinale der Champions League geben. (...) In der Schlussphase des Spiels konnte Arsenal seine Zähne nicht mehr zeigen und wurde von der bayerischen Verteidigung und einem tadellosen Paar Laimer-Goretzka in die Zange genommen, die Bukayo Saka, den Torschützen des Hinspiels, zum Schweigen brachten. Unter den Gesängen einer feurigen Allianz Arena blieben die Deutschen weiterhin am Ball und konnten sogar einige schöne Spielzüge zeigen, getragen von einem Raphaël Guerreiro in sehr guter Form auf der linken Seite.»

Italien

Gazzetta dello Sport: «Kimmich schreit: Bayern steht wieder auf, schlägt Arsenal und zieht ins Halbfinale ein.»

Corriere dello Sport: «Bayern im Champions-Halbfinale, Kimmich reicht, um Arsenal auszuschalten.»

Österreich

Kronen Zeitung: «Nach der verpassten Meisterschaft und dem Aus im Pokal darf die Truppe von Thomas Tuchel zumindest weiterhin vom Titel in der Königsklasse träumen.»

Kurier: «Was hatte sich in den letzten Monaten nicht Hohn und Spott über den FC Bayern München ergossen: In der Liga fand der Rekordchampion in Bayer Leverkusen seinen Meister; im DFB-Pokal kam das frühe und peinliche Aus gegen Drittligist Saarbrücken, dazu das sündteure Trainer-Missverständnis Thomas Tuchel. Nun kann eine völlig verkorkste Saison freilich doch noch ein gutes Ende nehmen.»

Die Highlight-Show zu den Spielen ManCity – Real und Bayern – Arsenal Viel Spass mit der Highlight-Show der Viertelfinal-Rückspiele. Rolf Fringer, Mladen Petric, Urs Meier, Roman Kilchsperger und Valentina Maceri diskutieren über die Spiele des Champions-League-Abends. 18.04.2024

dpa