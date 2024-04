Dortmund – Atlético 4:2 UEFA Champions League, Viertelfinal-Rückspiel, Saison 2023/24 16.04.2024

Der BVB steht im Halbfinale der Königsklasse. Das Duell gegen Atlético Madrid begeistert auch die internationalen Medien. Aus England gibt es aber auch kritische Stimmen.

Borussia Dortmund hat erstmals seit 2013 wieder das Halbfinale der Fussball-Champions-League erreicht. Dazu schreiben internationale Medien:

Deutschland:

kicker: «Doppeltes Comeback: Furiose Dortmunder zaubern sich ins Halbfinale: 2:0, 2:2, 4:2 – in einem furiosen Viertelfinalrückspiel gegen Atético Madrid sicherte sich Borussia Dortmund nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel das Ticket für das Halbfinale der Champions League. Dank starker Moral darf der BVB nun erstmals seit 2013 vom Finale träumen.»

Süddeutsche Zeitung: «Dortmund zieht mit schwarz-gelber Magie ins Halbfinale: Der BVB gewinnt einen atemberaubenden Schlagabtausch gegen Atlético Madrid mit 4:2 und steht erstmals seit 2013 wieder unter den besten Vier der Königsklasse. Dort wartet PSG.»

Bild: «Emotionale Nacht gegen Atlético – Halbfinale! Das ist der blanke BVB-Wahnsinn»

ran: «Schwarz-gelbe Magie! BVB stürmt ins Halbfinale»

FAZ: «BVB ringt Atlético nieder: Dortmunder Achterbahnfahrt ins grosse Glück: 2:0, 2:2, 4:2: Die Borussia setzt sich an einem magischen Fussballabend mit hohem Unterhaltungswert gegen Atlético Madrid in der Champions League durch. Im Halbfinale wartet nun Paris.»

spox: «Wilde zweite Hälfte! Borussia Dortmund zieht ins Halbfinale der Champions League ein: Mit der Kraft der Gelben Wand ringt der BVB Atlético Madrid 4:2 nieder.»

Auf die Gelbe Wand war in Dortmund wieder mal Verlass. IMAGO/Xinhua

Grossbritannien:

The Guardian: «Eine weitere raue und wilde Nacht des Champions-League-Fussballs im Westfalenstadion: die Farben lebhaft, die Geräusche ohrenbetäubend, die Abwehr völlig chaotisch. Und dennoch, während Borussia Dortmund diesen bemerkenswerten Sieg mit der gelben Wand feierte, blieb die ewige Frage, ob wir sie jemals ernst nehmen können. Ob sie jemals aus diesem unterhaltsamen Kreislauf von Aufschwung und Pleiten herauskommen werden.»

Daily Mail: «Ian Maatsen hat eine nicht ganz so subtile Botschaft an Chelsea gesendet, nachdem er mit seinem ersten Champions-League-Tor Borussia Dortmund zum ersten Mal seit über zehn Jahren ins Halbfinale geholfen hat. (...) Übersehen von Mauricio Pochettino und ausgeliehen an Dortmund, ist Maatsen in Deutschland eine Offenbarung (...).»

The Sun: «ManUnited-Flop bucht Dortmund-Platz im Champions-League-Halbfinale: Borussia Dortmund hat dieses turbulente Spiel für sich entschieden – dank eines Treffers von Marcel Sabitzer, einem alten Freund von ManUtd.»

74. Minute: Sabitzer lässt Dortmund beben

Spanien:

Marca: «Sie alle trafen auf eine Borussia-Dortmund-Mannschaft, die keineswegs als Favorit in die Ausscheidungsrunde gekommen war, aber es schaffte, Madrid lebend zu verlassen und diese Partie mit der Unterstützung ihrer Fans besser spielte.»

El Mundo: «Simeone war unruhig, nervös, ängstlich, aber auch hoffnungsvoll. Deshalb wählte er Krieger für eine Schlacht, um die Mauer von Dortmund niederzureissen. Die Armee stand auf wackeligen Füssen. Die Rot-Weissen wurden von der deutschen Atmosphäre überrollt. Und der Traum von der Champions League verschwand hinter der gelben Wand.»

AS: «Tod, Wiederauferstehung und Tod: Ein Albtraum für Atlético Madrid. Der Traum von Wembley ist ausgeträumt. Atlético wurde vom elektrisierenden und robusten Fussball Dortmunds beerdigt.»

Sport: «Atlético zerschellt an der Gelben Wand. Wenn man in der Champions League vier Tore kassiert, ist es unmöglich, eine Runde weiterzukommen. Dortmund war ein offensiver Wirbelwind. Borussia spielte mit einem anderen Rhythmus. Es ist ein harter Schlag ins Gesicht für Atlético.»

El Pais: «Simeones Mannschaft war in der Abwehr sehr zerbrechlich. Dortmund und seine berühmte Gelbe Wand machen Atlético platt. Atlético wurde im Hexenkessel des Westfalenstadions immer kleiner.»

Italien:

Gazzetta dello Sport: «Party in Dortmund! Borussia erzielt gegen Atlético vier Tore und wirft die Spanier raus: Deutsche jetzt gegen PSG, Simeone tröstet sich mit Klub-WM-Qualifikation.»

Corriere dello Sport: «Simeone verabschiedet sich aus der Champions League: Atlético Madrid überwältigt von Super-Dortmund»

Corriere della Sera: «Borussia gewinnt 4:2 und eliminiert Atlético: im Halbfinale gegen PSG. Die Serie von Simeone ist zu Ende, die Borussia hat die Nase vorn.»

Füllkrug: «Es war magisch heute»

Österreich:

Kronen Zeitung: «Borussia Dortmund nach epischem Sieg im Halbfinale»

Kurier: «Offensive war Trumpf, Marcel Sabitzer wurde zum Top-Spieler des turbulenten Viertelfinalabends.»

Kehl: «Kobel ist der beste Goalie der Schweiz» BVB-Sportidrektor Sebastian Kehl spricht mit blue Sport über Gregor Kobel und stellt klar: «Ich wünsche mir, dass Kobel an der EM im Tor steht. Für mich ist er der beste Torhüter, den dieses Land zu bieten hat.» 16.04.2024

