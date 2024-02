Inzaghi gegen Simeone – ein Duell zweier Freunde Im Achtelfinal-Duell in der Champions League zwischen Inter Mailand und Atlético Madrid kommt es auch zum Aufeinandertreffen der Trainer, die sehr gut befreundet sind. Vor dem Hinspiel schwärmen Simone Inzaghi und Diego Simeone voreinander. 20.02.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Champions League kommt es am Dienstag zum Achtelfinal-Hinspiel zwischen Inter Mailand und Atlético Madrid.

Die beiden Trainer kennen sich bestens: Diego Simeone und Simone Inzaghi spielten einst gemeinsam bei Lazio Rom und holten da im Jahr 2000 den Meistertitel.

Vor dem Duell in der Königsklasse sprechen die beiden in den höchsten Tönen voneinander. Mehr anzeigen

Fast 25 Jahre ist es her, als Simone Inzaghi und Diego Simeone im Juli 1999 gemeinsam als Neuzugänge von Lazio Rom vorgestellt wurden. Gleich in ihrer ersten Saison verhalfen die beiden den Römern zum zweiten und bislang letzten Scudetto und gehörten so zu Lazios letzten Meisterhelden.

Die Wege von Inzaghi und Simeone trennten sich drei Jahre später wieder, doch die Freundschaft ist geblieben – bis heute. Am Dienstagabend treffen die beiden Trainer in der Champions League aufeinander. Inzaghi spielt mit Inter Mailand gegen Simeone mit Atlético Madrid.

Diego Simeone (links) und Simone Inzaghi (2. von rechts) im Oktober 2000 im Lazio-Trikot. imago

Vor der Partie ist die Freundschaft der beiden Coaches das grosse Thema. «Wir haben eine tolle Beziehung seit wir gemeinsam bei Lazio gespielt haben. Wir haben viel über Fussball gesprochen. Schon in unserer Zeit als Spieler habe ich gemerkt, dass er einen Trainer in sich hatte», schwärmt Simeone. «Ich mag ihn richtig gut und bin sehr glücklich, was bei ihm so passiert. Er ist ein sehr guter Trainer und macht es grossartig mit seinen Jungs», so der Argentinier.

Inzaghi kann die Komplimente nur zurückgeben. «Schon als wir noch Spieler waren, konnte man sehen, dass er eines Tages ein grosser Trainer wird. Man muss sich nur ansehen, was er bei Atlético seit 2011 geleistet hat. Er ist seit 13 Jahren beim gleichen Verein und hat viele Titel gewonnen. Es ist eine Freude, Atlético zuzusehen. Sie spielen grossartigen Fussball», sagt der Italiener.

Und weiter: «Es wird eine Freude sein, Diego zu sehen. Er war ein grossartiger Teamkollege. Gemeinsam haben wir mit Lazio den Scudetto gewonnen. Er ging danach zu Atlético, aber wir sind immer in Kontakt geblieben. Er ist ein toller Charakter.»

Mai 2000: Lazio feiert den Scudetto. imago

Bleibt abzuwarten, wie sich das Champions-League-Duell auf die Freundschaft der beiden auswirkt. Sowohl Inzaghi als auch Simeone standen mit ihren Teams schon im Final und griffen nach dem Henkelpott. Für einen der beiden wird der Traum vom Triumph in der Königsklasse heuer schon im Achtelfinal beendet sein.

