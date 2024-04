Hängende Köpfe bei Kane und Kimmich. Keystone

Nach der Peinlich-Pleite gegen Heidenheim hauen alle auf Bayern München ein. Dabei hat der Rekordmeister mehr Punkte auf dem Konto, als in der letzten Saison zur selben Zeit.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Nach elf (!) Meistertiteln in Serie wird Bayern München diese Saison wieder entthront. Kein Wunder ist gerade das grosse Bayern-Bashing angesagt.

Ohne die Leverkusener Überflieger rund um Granit Xhaka wäre die Welt beim Rekordmeister aber noch einigermassen in Ordnung. Denn vergleicht man mit letzter Saison, haben die Bayern nach dem 28. Spieltag sogar einen Punkt und zwei Tore mehr auf dem Konto. Mehr anzeigen

«Tiefschlag», «Blamage», «Albtraum» und «Tagträumer» gehört noch zum netteren, was auf Bayern München nach der 2:3-Pleite gegen Heidenheim einprasselt.

«Wir sollten uns alle ein Stück weit schämen», sagt der neue Bayern-Sportvorstand Max Eberl. «Und wir sollten gucken, dass wir relativ schnell das Bayern-Wappen würdiger vertreten.» Mittlerweile wisse der Gegner, sagt Eberl weiter, «schiessen wir ein Tor, dann wackeln die».

Schräg: Bayern hat mehr Punkte als letzte Saison

Beim Rekordmeister brennt der Baum. «Ich bekomme so langsam das kalte Grausen», sagt Ex-Bayern-Star Thomas Helmer. Es ist die sechste Bayern-Bundesliga-Pleite in dieser Saison – der Titel ist nach 11 (!) Meistertiteln in Serie bereits weg, der Rekordmeister liegt auf Platz 2, punktgleich mit dem Dritten VfB Stuttgart.

Der Trainer Thomas Tuchel und seine Spieler müssen Kritik und Häme einstecken. Und dies ausgerechnet vor dem Viertelfinal-Kracher gegen Arsenal in der Champions League.

Dabei gibts bei all dem Bayern-Bashing auch Zahlen und Fakten um zuversichtlich ins Duell gegen die Gunners zu steigen. Denn mit einer optimistischeren Herangehensweise kann man die aktuelle Saison der Bayern durchaus auch positiver sehen. Bayerns Punkte-Ausbeute ist besser als letztes Jahr. Mit 60 Zählern hat man einen Punkt mehr auf dem Konto als nach dem 28. Spieltag in der letzten Saison. Zudem haben Harry Kane & Co. auch zwei Tore mehr erzielt.

Xhaka und Leverkusen sind Hauptgrund am Bayern-Bashing

Der grosse Unterschied zu damals: Der unschlagbare Granit Xhaka und seine Leverkusener. In allen 41 Ernstkämpfen in dieser Saison blieben sie bisher unbesiegt. Ohne Xhaka & Co. in Meisterform, die Bayern-Stars wären weit weg von Schlagzeilen wie «Albtraum», «Tagträumer» oder «das kalte Grausen».

Auch Bayerns bisherige Königsklassen-Bilanz von 6 Siegen, 1 Unentschieden und nur einer Niederlage (0:1 bei Lazio Rom) bei 8 Partien dürfte die Bayern-Anhänger fürs Duell in London optimistisch stimmen.

