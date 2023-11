Manchester-Goalie Onana patzt gleich doppelt 30.11.2023

Bei Inter noch der gefeierte Held, fällt André Onana in Manchester immer mehr in Ungnade. Beim 3:3 gegen Galatasaray sieht der Keeper gleich bei zwei Gegentoren sehr unglücklich aus. Dafür kassiert er Häme und Spott.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen André Onana hat in Manchester bisher nicht überzeugt. Am Mittwochabend macht der Goalie einmal mehr keine gute Figur.

Mit zwei Fehlern bei Freistössen von Hakim Ziyech ist er massgeblich dafür verantwortlich, dass Manchester am Ende nur Unentschieden spielt.

Onanas Leistung führt zu scharfer Kritik und Spott in den sozialen Medien, wo einige Fans sogar David de Gea nachtrauern. Mehr anzeigen

Bei Inter Mailand konnte man sich zu Beginn der Saison noch nicht so richtig mit Yann Sommer als Ersatz von André Onana anfreunden. Verständlich, denn der Kameruner zeigte in Italien eine Spitzensaison. Bei Manchester, wo er seit diesem Sommer im Tor steht, konnte er bisher aber nie so richtig an die Erfolge anknüpfen. Dabei hatte man sich bei den Red Devils für die 50 Millionen Franken Ablöse so viel erhofft.

Ein weiterer desaströser Abend ereignete sich nun auch am Mittwoch. Beim 3:3 in der Champions League gegen Galatasaray stand Kameruns Nati-Goalie unfreiwillig gleich mehrfach im Mittelpunkt. Zwei Mal machte er bei Gegentoren keine gute Figur.

Galatasaray - Manchester United 3:3 29.11.2023

Schwächen bei Freistössen?

Onanas erster Patzer erfolgte bei einem Freistoss von Hakim Ziyech, der zum zwischenzeitlichen 1:2 für Galatasaray führte. Der Torhüter sah den Schuss zu spät und bewegte sich frühzeitig in die falsche Richtung. Falsch positioniert, konnte er dem Ball nur noch nachsehen, wie er ins Netz ging.

Nach der Pause war keine Besserung in Sicht. Bei einem weiteren Ziyech-Freistoss fliegt der Ball aus relativ grosser Entfernung direkt aufs Tor. Onana schätzt die Situation völlig falsch ein – der Fernschuss kullert zum 2:3 für die Türken unter ihm ins Netz.

Sehnsucht nach De Gea

Bei den Fans ist die Geduld nach dem Debakel langsam am Ende. In den sozialen Medien hagelt es höhnische und frustrierte Kommentare. Als «schlechtester Torhüter der Welt» wird Onana betitelt, ein anderer Nutzer schreibt, er habe United «eigenhändig aus der Champions League geworfen». Ein dritter bezeichnet die Leistung gar als «Grenze zur Geldwäsche».

Viele United-Anhänger vermissen inzwischen sogar David de Gea, der für seine früheren Fehler oft kritisiert wurde und dessen Vertrag aufgrund von Onanas Verpflichtung nicht verlängert wurde. «Onana macht De-Gea-Fehler, zeigt aber keine De-Gea-Paraden», ist auf X zu lesen. Das bringt es aktuell ganz gut auf den Punkt.