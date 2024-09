Patrick Rahmen: «Natürlich kennen wir die Stärkeverhältnisse, gehen aber zuversichtlich nach Barcelona» 30.09.2024

Die Young Boys treffen in der Champions League auf den FC Barcelona. blue Sport hat vor dem Abflug mit Trainer Patrick Rahmen und Mittelfeldspieler Sandro Lauper gesprochen.

Stefan Flückiger und Sandro Zappella Sandro Zappella

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Young Boys treffen am Dienstag um 21 Uhr in der Champions League auf den FC Barcelona. Das Spiel gibt es wie alle Partien der Königsklasse live auf blue Sport zu sehen.

Vor dem Abflug in Bern hat blue Sport mit Trainer Patrick Rahmen sprechen können: «Wir wissen, dass sie eine der Top-Mannschaften in Europa sind.»

Mittelfeldspieler Sandro Lauper sagt: «Die Chancen überhaupt mal auf Barcelona zu treffen sind klein, dass dann ausgerechnet das Stadion umgebaut wird, ist natürlich schade.» Mehr anzeigen

Der Start in die neue Super-League-Saison verlief für die Young Boys nicht nach Wunsch. Mit nur sechs Punkten aus acht Spielen liegen die Berner bloss auf dem zweitletzten Rang. Am Wochenende gab es eine 0:1-Pleite gegen die Grasshoppers, Trainer Patrick Rahmen gesteht: «Das war völlig unbefriedigend.» Der Meisterschaftsstart sei misslungen und werde sie noch länger beschäftigen. Doch der Blick sei jetzt auf eines der Saisonhighlights gelegt. Am Dienstag trifft YB in der Champions League auf den grossen FC Barcelona: «Es ist eine andere Ausgangslage, wir können uns nun mit den besten messen», so Rahmen.

FC Barcelona - BSC Young Boys Di 01.10. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ FC Barcelona - BSC Young Boys Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 1T 31min 53sek

Dass die Favoritenrolle klar verteilt ist, weiss auch Rahmen, hält aber fest: «Es muss immer erst gespielt werden. Natürlich kennen wir die Stärkeverhältnisse, wissen, dass sie eine der Top-Mannschaften in Europa sind. Aber wir gehen trotzdem zuversichtlich nach Barcelona und wollen eine Topleistung bringen.»

Auf die Frage, wie man Barcelona knacken möchte, erklärt Rahmen: «Defensiv müssen wir die Räume eng machen. Wir dürfen ihnen keine Möglichkeiten geben für ihr Kombinationsspiel. Selbst müssen wir aber dennoch versuchen, mutig zu bleiben, wenn wir Ballbesitz haben und versuchen, in die Umschaltphasen zu kommen.»

Sandro Lauper: «Wir sehen es nicht als Reise, wir sehen es als Chance»

Vor dem Abflug in Bern stellt sich auch Mittelfeldspieler Sandro Lauper den Fragen von blue Sport. Der 27-Jährige bezeichnet sich selbst als Barça-Sympathisant und findet es deshalb schade, dass die Partie nicht im Camp Nou stattfindet, welches aktuell umgebaut wird. «Ich hätte sehr gerne mal im Camp Nou gespielt. Die Chancen überhaupt mal auf Barcelona zu treffen sind klein, dass dann ausgerechnet das Stadion umgebaut wird, ist natürlich schade. Aber schlussendlich spielt man in Barcelona gegen Barcelona, das ist sicher ein Highlight.»

Sandro Lauper: «Wir sehen es nicht als Reise, wir sehen es als Chance» 30.09.2024

Dass das Spiel gegen Barça schwierig wird, dessen ist sich natürlich auch Lauper bewusst: «Sie zeigen Wochenende für Wochenende, dass sie eine super Mannschaft zusammen haben. Mit Lamine Yamal habe sie zudem das wohl aufregendste Talent im Fussball.»

Videos aus dem Ressort

Mladen Petric: Das macht Lamine Yamal zum Weltklasse-Spieler blue Sport Experte Mladen Petric analysiert das erste Champions-League-Tor des 17-jährigen Barça-Stars Lamine Yamal und erklärt, was den Teenager auszeichnet. 19.09.2024