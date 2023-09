Newcastle-Fan vor Augen des Sohnes in Mailand niedergestochen

Das Spiel im San Siro zwischen Milan und Newcastle endete am Dienstagabend 0:0. imago

Ein Fan von Newcastle United ist in der Nacht auf Dienstag in Mailand niedergestochen worden. Ob die Tat mit dem Champions-League-Spiel im San Siro zusammenhängt, ist noch unklar.

Der 58-jährige Mann war mit seinem Sohn und einem Freund unterwegs, als er von einer Gruppe attackiert wurde.

Das Opfer wurde danach mit Stichverletzungen ins Spital gebracht, sein Zustand ist Medienberichten zufolge stabil. Mehr anzeigen

Am Abend vor dem Champions-League-Duell zwischen dem Premier-League-Verein Newcastle United und der AC Milan sei der 58-jährige Mann von einer Gruppe von sieben bis acht Männern angegriffen worden und habe eine Stichwunde am Rücken und zwei am Arm erlitten, wie mehrere italienische Medien übereinstimmend berichteten.

Der 58-jährige, der mit seinem Sohn und einem Freund unterwegs war, wurde nach dem Vorfall ins Spital gebracht. Sein Zustand sei stabil, hiess es weiter. Der Vorfall geschah gegen Mitternacht in dem beliebten Ausgehviertel Navigli der norditalienischen Metropole. Die Familie des verletzten Mannes wolle noch am Abend zu ihm nach Mailand kommen, berichtete Sky Sport Italia.

Die Tochter des Opfers sagte gegenüber den britischen Sky Sports News: «Der Zustand meines Vaters ist stabil, er steht ein wenig unter Schock. Er hat gerade zwei Knieoperationen hinter sich und ist gestürzt, als er wegrennen wollte.»

Ermittlungen laufen

In einem Statement von Newcastle United hiess es: «Wir sind zutiefst besorgt über die Berichte, dass ein Fan am Montagabend in Mailand angegriffen wurde. Wir stehen mit den örtlichen Behörden in Verbindung, um die Umstände zu verstehen. Unsere Gedanken sind bei dem Fan und seiner Familie und wir hoffen auf eine vollständige und schnelle Genesung.»

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Eine Spezialeinheit der italienischen Polizei hat indes Ermittlungen aufgenommen. Es ist bislang nicht bekannt, ob es vor dem Vorfall eine Auseinandersetzung zwischen den Männern gab und ob die Tat möglicherweise mit dem Champions-League-Spiel zusammenhängt. Am Dienstagabend trennten sich Milan und Newcastle 0:0.