Ancelotti bemängelt Rückhalt während Bayern-Zeit Carlo Ancelotti wurde im September 2017 nach etwas mehr als einem Jahr bereits als Bayern-Trainer rausgeworfen. Vor dem CL-Halbfinalrückspiel erklärt das der Real-Coach mit fehlendem Rückhalt. 07.05.2024

Real-Coach Carlo Ancelotti ist nicht bekannt für grosse Rundumschläge. Vor dem Halbfinal-Rückspiel hält er auf seine Zeit in München angesprochen aber nicht mit Kritik zurück.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Mittwoch empfängt Real Madrid den FC Bayern München zum Halbfinal-Rückspiel der Champions League (21 Uhr/blue Sport).

Real-Coach Carlo Ancelotti spricht vor dem Spiel auch über seine Zeit als Bayern-Coach und erinnert sich an die fehlende Rückendeckung.

Ancelotti hat als Trainer noch nie gegen Bayern München verloren (6 Siege, 3 Remis). Mehr anzeigen

Er erwarte nach dem 2:2 im Hinspiel ein «sehr intensives» Rückspiel im Estadio Santiago Bernabéu, so Real-Trainer Carlo Ancelotti an der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Halbfinal gegen Bayern München. «Beide Vereine sind sich sehr ähnlich, Bayern ist ein Verein mit einer grossen Tradition, einer grossen Geschichte, mit vielen Erfolgen in der Champions League», so der einstige Bayern-Coach.

Bayern – Real Madrid 2:2 Halbfinal-Hinspiel Champions League, Saison 2023/24 30.04.2024

Der 64-jährige Italiener trainierte den deutschen Rekordmeister von Juli 2016 bis September 2017. Eine 0:3-Pleite gegen PSG wurde ihm damals zum Verhängnis und so musste er den Verein nach 15 Monaten als Deutscher Meister verlassen. Auf seine Zeit in München angesprochen, erinnert er sich an die fehlende Rückendeckung. «Das ist eine alte Geschichte. Die Unterstützung durch den Verein ist entscheidend, und wenn diese Unterstützung ausbleibt, muss man sich trennen, so einfach ist das. Auf diese Weise vermeidet man Probleme.»

Heute habe er «eine fantastische Beziehung zum Verein», nimmt Ancelotti etwas Dampf vom Kessel. Vielleicht ja auch deshalb, weil er als Trainer noch nie gegen Bayern München verloren hat. Von neun Spielen hat er sechs gewonnen, dreimal endete die Partie unentschieden – so auch beim 2:2 im Halbfinal-Hinspiel.

