Borussia Dortmund serviert Atlético Madrid im Champions-League-Viertelfinal die frühe Führung auf dem Silbertablett. Marcel Reif erklärt im Studio von blue Sport, wieso Nati-Goalie Gregor Kobel zumindest eine Teilschuld auf sich nehmen muss.

Luca Betschart Luca Betschart

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Borussia Dortmund bringt sich im Champions-League-Viertelfinal mit einem Patzer im Aufbauspiel selbst in Bedrängnis und gerät früh in Rückstand.

Marcel Reif sieht beim frühen Gegentreffer auch eine Teilschuld bei Nati-Goalie Gregor Kobel, weil dieser mit seinem Pass zu Verteidiger Maatsen (zu) viel Risiko eingeht.

Nach dem Kaltstart zeigt Kobel eine tadellose Leistung und hält sein Team mit mehreren starken Paraden im Rennen um den Halbfinal. Mehr anzeigen

Keine vier Minuten sind im Champions-League-Viertelfinal absolviert, da bringt sich Borussia Dortmund im Madrider Hexenkessel gegen Atlético gleich selbst arg in Bedrängnis. Nachdem der Ball bei Gregor Kobel landet, hat der BVB-Goalie alle Zeit der Welt, um die passende Anspielstation zu finden – und entscheidet sich schliesslich für einen kurzen Flachpass zu Verteidiger Ian Maatsen.

Das entpuppt sich allerdings als die falsche Wahl. Maatsen spielt den Ball blind zur Mitte – und lanciert so Gegenspieler Rodrigo De Paul optimal. Der Argentinier lässt sich nicht zweimal bitten und sorgt für die frühe Führung für die Hausherren.

Zu viel Risiko von Kobel?

«Maatsen spielt den Ball blind und mit der Aussenseite – er ist ein junger Spieler, dem passieren solche Fehler. Aber auf diesem Niveau werden die halt knallhart bestraft», analysiert blue Sport Experte Marco Streller im Studio und fügt an: «Ich bin ein Fan vom hinten raus spielen. Aber man spielt gegen eine Mannschaft, die sehr schwierig zu bespielen ist und dann muss man sie nicht zum Tore schiessen einladen.»

4. Minute: Dortmund patzt im Spielaufbau – Atlético geht früh in Führung 10.04.2024

Dem pflichtet Marcel Reif bei und kritisiert auch den Schweizer Nati-Goalie: «Kobel hat den Ball, guckt in Ruhe und hat Zeit. Für jeden da hinten ist Zeit, zu sehen, wie viele Atlético-Spieler pressen. Wenn die nicht kommen, kannst du alles machen. Aber wenn du siehst, dass vier bis fünf Mann auf dich zukommen, muss Kobel das Ding weghauen.»

Kobel weiss das selbst wohl am besten und scheint die Schuld am frühen Rückstand nur kurz nach dem Gegentor auf sich zu nehmen. Vor allem aber zeigt er in der Folge eine tadellose Leistung, bewahrt den BVB mit seinen Paraden vor einer höheren Niederlage und hält so die Hoffnungen auf den ersten Dortmunder Halbfinal-Einzug seit 2013 aufrecht. Mit einem 1:2-Rückstand geht der BVB nächsten Dienstag zuhause ins Rückspiel.

75. Minute: Kobel bewahrt Dortmund vor dem 0:3 10.04.2024

Die Highlights des Hinspiels