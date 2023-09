49. Minute: Mbappé verwandelt umstrittenen Elfmeter Kylian Mbappé schiesst PSG gegen Dortmund in Führung. 19.09.2023

Matthias Sammer, externer Berater des BVB, steht am Dienstagabend als TV-Experte im Einsatz. Die Elfmeter-Szene im Spiel zwischen PSG und Dortmund (2:0) treibt den 56-Jährigen zur Weissglut. Auch auf der Redaktion von blue News gehen die Wogen hoch.

Dortmund verliert in der Champions League auswärts bei PSG 0:2. Das 1:0 für die Pariser erzielt Kylian Mbappé nach einem umstrittenen Elfmeter.

Für Matthias Sammer ist es ein klarer Fehlentscheid. Auf der Redaktion von blue News gehen die Meinungen auseinander.

Marco Schönbächler und Veroljub Salatic zeigen wir die Szene und wollen wissen, ob sie in dieser Situation auf Elfmeter entschieden hätten.

Exakt 63 Sekunden sind in der zweiten Halbzeit gespielt, da schiesst PSG-Star Kylian Mbappé BVB-Abwehrspieler Niklas Süle den Ball aus kürzester Distanz an den Arm. Der Schuss/Pass von Mbappé wäre meterweit am Tor vorbeigesegelt und Süle kann wohl keine Absicht unterstellt werden.

Bei Amazon Prime lässt Sammer in seiner Analyse Dampf ab und geht auf den Schiri los. «Er kriegt ihn an die rechte Hand», sieht auch Sammer, sagt dann aber nach einer kurzen Pause: «Ich bin froh, dass bald die künstliche Intelligenz kommt», denn auf Elfmeter zu entscheiden sei eine «totale Fehlentscheidung». Weiter poltert der BVB-Berater: «So wie der Schiedsrichter über den Platz gestolpert, stolziert ist, macht das keine Freude mehr.»

Für Sammer war PSG klar die bessere Mannschaft, der Sieg deshalb nicht komplett unverdient. Aber: «Der Elfmeterpfiff und das damit zusammenhängende 1:0 ist spielentscheidend und beeinflusst den Ausgang des Spiels.» Am Ende wirft der Hitzkopf die Frage in den Raum: «Kann ich dafür eigentlich gesperrt werden?»

Schönbächler und Salatic sind gespalten

Auf der Redaktion von blue News wird die Szene ebenfalls hitzig diskutiert, die Meinungen könnten nicht weiter auseinandergehen. Im Hause zugegen sind am Mittwochmorgen mit Marco Schönbächler und Veroljub Salatic auch zwei ehemalige Fussballprofis. Wir zeigen den beiden die strittige Penaltyszene und wollen wissen: Elfmeter oder nicht?

Keiner der beiden lehnt sich allzu weit aus dem Fenster, obschon zu diesem Zeitpunkt keine Kameras laufen. Die Tendenz geht dahin, dass es kein Fehlentscheid gewesen sei. Die Handspielregeln selbst sorgen aber für Schulterzucken und eine gewisse Ratlosigkeit. Denn ganz genau scheinen weder Spieler noch Fans oder Trainer zu wissen, wann ein Handspiel vorliegt und wann nicht. Hilfreich ist da auch nicht, dass ähnliche Szenen von den Schiedsrichtern immer wieder anders beurteilt werden.

Handspiel: Das steht im Regelbuch

Wann vom sogenannten Handspiel gesprochen werden kann, legt das International Football Association Board (kurz: IFAB) ganz genau in den Spielregeln fest. Auf Seite 108 des 246-seitigen Regelwerks steht: «Für die Beurteilung von Handspielvergehen gilt, dass die Grenze zwischen Schulter und Arm (bei angelegtem Arm) unten an der Achselhöhle verläuft. Nicht jede Ballberührung eines Spielers mit der Hand/dem Arm ist ein Vergehen.» So weit, so gut. Doch jetzt tauchen wir tiefer in die Materie ein.