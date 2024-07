Lugano-Kapitän Mattia Bottani im Duell mit Fenerbahçes Fred. Keystone

Im Rückspiel der 2. Qualifikationsrunde für die Champions League erwartet den FC Lugano eine schwere Aufgabe. Auswärts gegen Fenerbahçe Istanbul gilt es am Dienstag einen 3:4-Rückstand aufzuholen.

SDA

In einem spektakulären Hinspiel in Thun setzte es für die Tessiner in der Vorwoche eine knappe Niederlage ab. Trotz drei eigenen Toren konnte Lugano das Team von Startrainer José Mourinho nicht bezwingen. Überragender Mann aufseiten der Gäste war der bosnische Stürmer Edin Dzeko, der drei Treffer beisteuerte.

Hoffnung machen dürfte den Luganesi ihr letzter Auftritt in der Stadt am Bosporus. Letzte Saison, in der Gruppenphase der Conference League, gelang dem Team von Mattia Croci-Torti gegen Besiktas Istanbul ein fulminanter 3:2-Auswärtssieg.

Sollte dem FC Lugano die Aufholjagd nicht gelingen, geht es für die Tessiner in der 3. Qualifikationsrunde der Europa League weiter. Dort wartet dann der Verlierer aus dem Duell zwischen Dynamo Kiew und Partizan Belgrad.

UEFA Champions League: Fenerbahce Istanbul - FC Lugano Di 30.07. 18:50 - 21:00 ∙ SRF info ∙ 130 Min Mit tv.blue.ch aufnehmen tv.blue.ch



