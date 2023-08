Eine Woche nach dem im Penaltyschiessen realisierten Sieg im belgischen Genk geht es für Servette in der 3. Qualifikationsrunde der Champions League in Schottland weiter. Die Genfer bestreiten am Mittwoch (20.45 Uhr) im imposanten Ibrox Stadium das Hinspiel gegen die Glasgow Rangers.

Die Schotten, die im Duell der beiden Liga-Zweiten der letzten Saison favorisiert sind, werden bestrebt sein, sich eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel im Stade de Genève zu schaffen. Dieses findet in der Woche darauf am Dienstag, 15. August, statt.