Yann Sommer: «Kein schönes Spiel von unserer Seite, aber ein Sieg ist ein Sieg» Yann Sommer gewinnt mit Inter Mailand das Champions-League-Gruppenspiel gegen Salzburg. Der Schweizer Torhüter zeigt sich nach dem Spiel zufrieden. 09.11.2023

Yann Sommer löst mit Inter Mailand in der Champions League das Ticket für den Achtelfinal. Der Nati-Keeper kennt sich mit Achtelfinals in der Königsklasse mittlerweile aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Yann Sommer wahrt beim Champions-League-Spiel gegen Salzburg eine weisse Weste. Inter Mailand sichert sich mit dem 1:0-Sieg vorzeitig den Einzug in den Achtelfinal.

Nach dem Spiel hält Sommer fest: «Nicht ein wirklich schönes Spiel von uns, aber ein Sieg.» Er sei glücklich, das Achtelfinal-Ticket gelöst zu haben.

Yann Sommer wird im Februar seinen vierten Achtelfinal in der Königsklasse bestreiten. Der Nati-Keeper stand bereits mit dem FC Basel, Gladbach und Bayern München in der Runde der 16 besten Teams. Mehr anzeigen

Inter Mailand und Yann Sommer: Das passt. 15 Pflichtspiele hat der Nati-Keeper für die Nerazzurri bestritten, in neun davon blieb er ohne Gegentor. In der Liga stehen die Mailänder an der Tabellenspitze, in der Champions League zogen sie am vergangenen Mittwoch frühzeitig in den Achtelfinal ein.

«Nicht ein wirklich schönes Spiel von uns, aber ein Sieg», hält Sommer nach dem 1:0-Sieg gegen Salzburg fest. Die Österreicher hätten wenig zugelassen. «Es war ein hartes Stück Arbeit heute. Wir hatten drei Chancen und schossen ein Tor.»

Mit zehn Punkten aus vier Spielen ist der Einzug in die nächste Runde der Königsklasse Tatsache. «Wir sind glücklich über das Achtelfinal-Ticket», so Sommer.

Mit Basel, Gladbach und Bayern in den Achtelfinals

Yann Sommer steht somit zum vierten Mal in seiner Karriere als Stammgoalie in einem Champions-League-Achtelfinal. In der Saison 11/12 stand er mit dem FC Basel dem deutschen Rekordmeister Bayern München gegenüber. Die Basler gewannen das Hinspiel im Joggeli sensationell mit 1:0. Im zweiten Durchgang schossen die Bayern Yann Sommer schliesslich die Bude voll (7:0).

Neun Jahre später, in der Saison 20/21, schaffte Sommer erneut den Sprung aus der Gruppenphase. Mit Borussia Mönchengladbach hatte er gegen Manchester City indes nichts zu melden.

Sein drittes Achtelfinal-Erlebnis hatte der 34-Jährige mit Bayern München gegen PSG. Und dieses war ein Erfolgserlebnis. Die Bayern bodigten den Trupp um Messi, Neymar und Mbappé, mussten sich im Viertelfinal aber Manchester City geschlagen geben.

Am Montag ruft die Nati

Bis Sommer seinen vierten Champions-League-Achtelfinal in Angriff nehmen kann, dauert es noch ein bisschen. Zuerst sind noch zwei Spiele in der Gruppenphase zu bestreiten. Die Achtelfinals sind auf Mitte Februar angesetzt.

In der Liga geht es für Sommer gleich weiter. Der Leader der Serie A trifft am kommenden Sonntag auf Frosione. Ein Tag später ruft dann die Nati, wo auf dem Weg nach Deutschland 2024 die letzten drei EM-Quali-Spiele auf dem Programm stehen.