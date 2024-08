Um so viele Millionen geht es für YB gegen Galatasaray

Jubelt YB bald über den Einzug in die Champions League? KEYSTONE

Sichert sich YB in den Playoffs gegen Galatasaray das Ticket für die Champions League, klingeln beim Schweizer Meister die Kassen. Dem Klub winken wohl über 40 Millionen Euro.

YB spielt am Dienstagabend gegen Galatasaray das Rückspiel der Playoffs für die Champions League. Auf blue Sport kannst du die Partie live mitverfolgen.

Im Falle einer erfolgreichen Quali winken YB wohl mehr als 40 Millionen Euro.

Verpasst YB die Königsklasse, wird der Schweizer Meister an der Europa League teilnehmen. Bei diesem Wettbewerb könnte YB 17 Millionen Euro einstreichen. Mehr anzeigen

Für YB steht die Tür zur Champions League ein Spalt breit offen. Nach dem Fehlstart in der Liga haben wohl nur wenige mit einem Hinspiel-Coup gegen Galatasaray gerechnet. Der Schweizer Meister bodigte das türkische Star-Ensemble mit 3:2.

Noch ist für die Berner die Champions League aber mindestens 90 Minuten entfernt. Das Rückspiel wird viel Schweiss und Nerven erfordern. Die 50'000 Fans im Stadion in Istanbul werden ihr Galatasaray mit Worten nach vorne peitschen.

YB bleibt auch im Rückspiel Aussenseiter. Trotz der Rolle als Underdog geht es um weit mehr als Ruhm und Ehre. Neben dem Platz in der Champions League winken YB für eine erfolgreiche Quali Millionen von Euro.

Die Uefa überweist an alle Klubs der Königsklasse fix 18,6 Millionen Euro. In der Ligaphase gibt es auch für jeden erspielten Punkt ein ordentliches Sümmchen. 2,1 Millionen Euro für einen Sieg, 700'000 Euro für ein Unentschieden. Rechnet man noch Rangprämien, Wertprämien und Ticketeinnahmen hinzu, winken YB wohl mehr als 40 Millionen Euro.

Trostpflaster Europa League

Sollte YB auf dem Weg in die Champions League scheitern und in der Europa League landen, gibt es erst einmal eine Art Trostgeld der Uefa. Für alle Teams, die in den CL-Playoffs hängen bleiben, gibt es je 4,3 Millionen Euro. Die Startprämie von nochmals 4,3 Millionen Euro kommt obendrauf.

In der Europa League würde YB pro Sieg 450'000 Euro und pro Unentschieden 150'000 Euro erhalten. Inklusive aller anderen Einnahmen könnte YB im zweithöchsten Klubwettbewerb Europas 17 Millionen Euro einstreichen.

Rückspiel live auf blue Sport

Für die Champions-League-Quali reicht YB am Dienstagabend ein Unentschieden. Patrick Rahmen betonte nach dem Hinspiel in Bern die Anfälligkeit der Türken in der Defensive. «Wir gehen mit breiter Brust in die Partie», so Rahmen. Anpfiff ist um 21 Uhr.

YB wird das Spiel ohne Stürmer Meschack Elia bestreiten. Der pfeilschnelle Offensivmann zog sich im Training eine Muskelverletzung zu, teilte YB am Montag mit.

