Urs Meier analysiert heisse Szene: «Ich bin sicher, er hätte das Tor gegeben» Im Halbfinal-Rückspiel zwischen Real Madrid und Bayern München kommt es in der 13. Minute zu einer ganz heissen Szene. Ex-Spitzenschiedsrichter Urs Meier ordnet das Ganze für blue Sport ein. 08.05.2024

Im Halbfinal-Rückspiel zwischen Real Madrid und Bayern München kommt es in der 13. Minute zu einer ganz heissen Szene. Ex-Spitzenschiedsrichter Urs Meier ordnet das Ganze für blue Sport ein.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Halbfinal-Rückspiel zwischen Real Madrid und Bayern München kommt es in der 13. Minute zu einer heissen Szene.

Nachdem für einen kurzen Moment zwei Bälle im Spiel sind, vergibt Real Madrid zwei Topchancen. Hätte das Tor gezählt?

Urs Meier ist sich sicher, dass er Schiedsrichter das Tor gegeben hätte. Der Schiri-Experte meint aber auch, dass die Bayern-Spieler reklamiert hätten. Mehr anzeigen

Was war denn da los in der 13. Minute? Ein Ball von Bayern-Verteidiger Eric Dier fliegt ins Seitenaus, rollt dann aber ins Spielfeld zurück. Reals Antonio Rüdiger spielt die Kugel zwar wieder ins Seitenaus, doch ein anderer Ball ist zu diesem Zeitpunkt nach einem schnell ausgeführten Real-Einwurf bereits wieder im Spiel – und kurz darauf schepperts hinter Manuel Neuer am Pfosten. Von dort springt die Kugel noch einmal zu Vinicius Junior, doch auch mit seinem Nachschuss scheitert der Brasilianer am stark reagierenden Bayern-Goalie.

13. Minute: Vinicius trifft den Pfosten und scheitert im Nachschuss an Neuer 08.05.2024

Doch hätte der Treffer gezählt, wenn zwei Bälle im Spiel sind? Ex-Spitzenschiedsrichter Urs Meier schlüsselt bei blue Sport auf. Entscheidend sei bloss, ob der zweite Ball das Spielgeschehen störe oder nicht. «Und der Schiedsrichter hat gesagt, es stört nicht, der Assistent hat gesagt, es stört nicht. Also ich bin sicher, er hätte das Tor gegeben. Aber der FC Bayern hätte dann wahrscheinlich schon etwas reklamiert», so Meier vielsagend.

«Und das zu Recht», schaltet sich Studio-Gast Alain Sutter ein. «Weil man sieht, dass sich Gnabry an Rüdiger orientiert und das Spiel hinten nicht verfolgt und dort hat es Einfluss aufs Spiel.» Das sieht auch Meier so, der den Steilpass von Sutter aufnimmt: «Es sind zwei, drei Bayern-Spieler gewesen, die sich tatsächlich in die andere Richtung orientiert haben und die hätte es natürlich gestört. Aber wie gesagt, der Schiedsrichter muss es schlussendlich entscheiden. Und ich bin sicher, er hätte das Tor gegeben.»

Zum Glück ist der Ball nicht im Tor gelandet, ist man versucht zu sagen. Man stelle sich bloss einmal vor, eine solch umstrittene Szene entscheidet über den Ausgang des Spiels …