Wicky: «Wir hatten auch ein bisschen Glück» 28.11.2023

Mit einem 2:0-Sieg über Roter Stern Belgrad sichert sich YB Platz 3 in der Champions-League-Gruppe G und überwintert europäisch. Die Stimmen von YB-Coach Raphael Wicky und Torschütze Lewin Blum nach dem Sieg.

«Es ist natürlich fantastisch», sagt ein sichtlich erleichterter YB-Coach Raphael Wicky nach dem wichtigen Sieg über Roter Stern im Interview mit blue Sport. «In die Champions League zu kommen und dann auch noch eine Runde weiterzukommen, fantastisch.»

Ein über 90 Minuten lang souveräner Auftritt war es nicht, YB beanspruchte auch etwas Glück für den Erfolg. Dem ist sich auch Wicky bewusst. «Wir hatten auch etwas Glück, aber das nehmen wir gerne mit. Die Einstellung der Mannschaft war absolut top.»

Young Boys – Roter Stern 2:0 Gruppenphase Champions League, 5. Spieltag 28.11.2023

Auf die Nachfrage von blue Sport Moderator Roman Kilchsperger, was dieser Sieg für seine Vertragssituation zu bedeuten hat – der Vertrag des Trainers läuft im Sommer aus – antwortet Wicky mit einem Lächeln: «Morgen wache ich sicher besser auf als nach dem Zürich-Match.»

Gegen den FCZ verlor YB das Super-League-Spitzenspiel am letzten Samstag nach schwachem Auftritt mit 1:3. Am Dienstagabend zeigen die Berner wieder ein anderes Gesicht. Wicky: «Ich bin stolz auf das, was ich hier mache. Zusammen mit dem Staff und mit der Mannschaft. Jetzt geniessen wir den Moment – nachher geht's schon wieder weiter.»

Blum: «Ein Traum geht in Erfüllung»

Stolz ist auch Lewin Blum nach dem Spiel. «Ich bin gerade etwas überfordert», sagt der Rechtsverteidiger nach dem Spiel zu blue Sport. Der Torschütze zum 2:0 wird auch noch als Man of the Match ausgezeichnet. «Damit habe ich gar nicht gerechnet. Sehr schön!»

Ein Tor in der Champions League, das sei schon als kleiner Junge sein Traum gewesen, so Blum. «Als kleiner YB-Fan kam ich zu YB, schaffte es in die erste Mannschaft. Dann durfte ich erstmals Champions League spielen. Und jetzt geht ein Traum in Erfüllung.»

Der 22-Jährige richtet auch gleich noch ein paar Worte an die jüngsten Fussballfans vor dem TV: «Immer Spass haben, immer ein Ziel vor Augen haben, immer kämpfen – dann ist alles möglich!»