In Nyon werden am Freitagmittag um 13.00 Uhr die Achtelfinal-Paarungen der Conference League ausgelost. Im ersten Lostopf (gesetzte Teams) sind die acht Gruppensieger, im zweiten (ungesetzte Teams) die Sieger der Playoffs. Die Hin- und Rückspiele gehen am 7. und 14. März über die Bühne.

Diese 16 Teams sind noch dabei Gesetzte Teams:

Aston Villa (ENG)

Club Brügge (BEL)

Fenerbahçe (TUR)

Fiorentina (ITA)

LOSC Lille (FRA)

Maccabi Tel-Aviv (ISR)

PAOK (GRE)

Viktoria Pilsen (CZE)

Ungesetzte Teams:

Ajax (NED)

Dinamo Zagreb (CRO)

Maccabi Haifa (ISR)

Molde (NOR)

Olympiakos (GRE)

Servette (SUI)

Sturm Graz (AUT)

Union SG (BEL)