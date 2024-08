Nach dem 3:0-Sieg im Hinspiel lässt der FC Zürich in Dublin nichts anbrennen. Er spielt gegen Shelbourne 0:0 und zieht in die nächste Qualifikationsrunde der Conference League ein.

SDA/zap Linus Hämmerli

Mit der klaren Führung im Rücken konnte der FCZ das Auswärtsspiel in Irland relativ gelassen angehen. Im Spiel zeigte sich schnell, dass vom Tabellenführer der irischen Meisterschaft, in der bereits 24 Runden gespielt sind, wenig zu befürchten war. Das Team von Trainer Damien Duff kam nur sporadisch in den Strafraum der Zürcher und blieb dort meist harmlos.

Die Gäste aus der Schweiz, die im Vergleich zum Hinspiel nur eine Änderung in der Startelf vorgenommen hatten, taten derweil nicht mehr als nötig. Offensivaktionen waren auch bei der Mannschaft von Trainer Ricardo Moniz Mangelware. Am nächsten an einen Treffer kam Mariano Gómez in der 73. Minute, als er nach einem Eckball den Ball an den Pfosten lenkte.

Am Ende war das 0:0 das logische Resultat, mit dem die Zürcher die erste Hürde in ihrer Europacup-Kampagne locker meisterten.

Das Telegramm

Shelbourne - Zürich 0:0

SR Valikonis (LTU).

Zürich: Brecher; Katic, Gómez, Kryeziu, Wallner; Krasniqi, Mathew (72. Tsawa), Marchesano, Chouiar (46. Conde); Emmanuel (80. Oko-Flex), Perea (80. Okita).

Bemerkungen: 73. Pfostenschuss Gómez. Verwarnungen: 38. Chouiar, 43. Martin, 51. Caffrey, 70. Gómez.