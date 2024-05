Auch die Schweiz schlägt im ersten Powerplay zu – Fiala markiert den Ausgleich

Vorschau

… und herzlich willkommen zur WM-Partie zwischen der Schweiz und Kanada. Nach fünf Siegen in fünf WM-Spielen steht für das Schweizer Eishockey-Nationalteam in Prag der ultimative Härtetest an. Die Mannschaft von Trainer Patrick Fischer bekommt es am Sonntagabend um 20.20 Uhr mit dem ebenfalls noch ungeschlagenen Titelverteidiger Kanada zu tun. In unserem Live-Ticker verpasst du nichts.